Janne Andersson rörd efter spelarhyllningarna: "Kommer sakna dem"

Efter sommarens EM, där Sverige åkte ut i åttondelsfinal mot Ukraina, valde fem spelare att tacka för sig i landslaget efter lång och trogen tjänst. Utöver Andreas Granqvist och Gustav Svensson även Mikael Lustig, Sebastian Larsson och Marcus Berg.

När förbundskapten Janne Andersson gästade programmet Tilde, med Tilde de Paula Eby, i TV4 under fredagskvällen fick han se en film med kärleksfulla hälsningar från Lustig, Larsson och Berg.

- Tjena Janne, det är din favoritspelare här. Ville bara passa på att tacka för det förtroende som jag fått av dig under alla dessa år. Det kommer bli spännande att följa dig och grabbarna i VM-kvalet, säger Mikael Lustig.

- Jag skulle vilja säga ett stort tack för den fantastiska tid vi hade tillsammans i landslaget och de två mästerskapen. Det var en ära varje gång man fick dra på sig den blågula tröjan, säger Sebastian Larsson.

- Vill även hylla dig för den person du är, att du står för dina åsikter, att du alltid tror på det du och vi gör. Det skapar en trygghet för laget. Stort lycka till och tack för allt. Ha det bra, säger Marcus Berg.

Efteråt var det en känslosam Janne Andersson som fick förklara vad hälsningarna betydde för honom.

- Lite rörd blir jag nog. Ni har säkert inte sagt till dem exakt vad de ska säga, utan jag tror faktiskt det kommer inifrån. Jag har en enorm respekt för dem och för alla mina spelare. De här har ju varit med under hela min tid och när jag kom in var det de som drog i väldigt mycket med sin erfarenhet och bra värderingar. De gjorde det lätt för mig att komma in som ny förbundskapten och sedan har vi haft fem jättebra år ihop. Jag kommer sakna dem, jag kommer sakna dem mycket, säger Andersson.

Sverige fortsätter VM-kvalet i september med matcher mot Spanien hemma och Grekland borta. Då kan en viss Zlatan Ibrahimovic finnas med i Blågult, berättar förbundskapten Andersson.