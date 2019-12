Kennedy återvänder till Assyriska: "Självklart för mig att hjälpa till"

Kennedy Bakircioglu avslutade efter säsongen 2018 sin spelarkarriär i Hammarby. Nu står det klart att han återvänder till sin moderklubb Assyriska FF för en roll som bland annat scout i division 2-klubben.

Bakircioglu berättar själv för LT att han är glad över att kunna hjälpa klubben och att han blev lockad av föreningens nye sportchef Stefan Batan, som nyligen avslutade sin elitkarriär som spelare i Västerås SK.

- Det är min moderklubb som både jag och farsan har spelat i. Jag är uppvuxen med föreningen och jag känner så mycket för klubbmärket. Jag och Batan är kompisar och när vi satte ner oss och snackade blev det självklart för mig att hjälpa till, säger Bakircioglu till LT.

- Jag har skaffat mig ett stort kontaktnät genom åren och jag ska försöka använda det till vad som än kan behövas. Jag kan sköta kontakten med spelare i Stockholm som kan vara intressanta för Assyriska, till exempel, fortsätter han.

Batan säger i sin tur så här om att Bakircioglu kommer tillbaka till klubben:

- Det är jättekul att han vill vara med och hjälpa till. Det skickar signaler till folk i Södertälje att Assyriska är på rätt väg igen och jag tror att det kan locka tillbaka folk till läktarna, säger han till tidningen.

Assyriska spelade senast allsvensk fotboll under 2005 slutade så sent som under 2015 på en fjärdeplats i superettan, men har därefter haft det tufft. Bakircioglu har Assyriska som moderklubb, men lämnade föreningen under 1999 för spel i Hammarby.