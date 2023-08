Klart: Janne Anderssons val - Sveriges nya EM-kvaltrupp uttagen

Svenska landslaget samlas i början september för två EM-kvalmatcher mot Estland borta den 9 september på A. Le Coq Arena och Österrike hemma den 12 september på Friends Arena. Blågult är inför landskamperna på tredje plats i kvalgruppen med tre poäng efter tre matcher, medan Österrike toppar gruppen med tio poäng efter fyra matcher, samtidigt som Belgien är tvåa med sju poäng efter tre matcher.

Under onsdagen tog Sveriges förbundskapten Janne Andersson ut sin nya trupp, och berättade att det är ett litet frågetecken kring Mattias Svanberg, som ska bli pappa snart.

- Han ska bli pappa under samlingen, och därför har jag tagit ut 26 spelare. Vi får se, det var i varje fall inget på gång i går, men det är planerat under samlingen. Han är hemma till han har blivit pappa, och ansluter sedan i sådana fall, säger Andersson under presskonferensen.

Vidare är Spezia-backen Emil Holm tillbaka i truppen - efter skadeproblem.

- Han var med i höstas och gjorde det jättebra under sin första samling. Sedan hade han en skadeproblematik och opererades för det. I sommar har han tränat fullt och spelat någon träningsmatch. Ryktena säger att det kan bli klubbyte och det är kanske ett skäl till att han inte spelat de första matcherna i Spezia. Han gjorde ett väldigt bra intryck och bra avtryck i november, så det är roligt att ha med honom igen, säger Andersson.