Krafths glädjebesked – har blivit pappa: ”Du är otrolig”

Emil Krafth saknas i landslaget under den nuvarande samlingen. Nu berättar han att han har blivit pappa. ”Du är lite mindre än vad vi hade trott, men du är fortfarande otrolig” skriver han på Instagram.

När Janne Andersson tog ut truppen till EM-kvalmatcherna mot Rumänien och Färöarna saknades Newcastle-försvararen Emil Kraft. Anledningen var att Krafth skulle bli pappa under samlingen, vilket gjorde att försvararen valde att tacka nej.

Nu går högerbacken ut på Instagram och ger det lyckliga beskedet att han och sambon har blivit föräldrar.

”Du är lite mindre än vad vi hade trott, men du är fortfarande otrolig! Välkommen hem” skriver landslagsförsvararen i ett inlägg.

Janne Andersson valde att inte ta ut någon annan högerback än Mikael Lustig till truppen, då han avser att spela med Victor Nilsson Lindelöf till höger i backlinjen om något händer med Lustig.

- Vilket han (Nilsson Lindelöf) gör med glädje. Och då känner jag att jag har tillräckligt med täckning där med tanke på hur bra mittbackar jag har, sa Janne Andersson i förra veckan.

Lindelöf är given mittback i både landslaget och Manchester United, men har spelat högerback tidigare i karriären. Bland annat då Sverige tog guld i U21-EM 2015, när Lindelöf kom in som ersättare till just Krafth i truppen.

- Vi har en mittback som har spelat högerback stora delar av sitt liv och gjort det bra och vi känner att vi kan täcka upp på det sättet så då blir det naturligt den här gången. Då pratar jag med Victor så att han är med på det. Vi hoppas ju att "Micke" är hel och frisk så klart. Skulle "Micke" bli skadad så får vi fundera på ett annat sätt men i dagsläget är det så här, sa Andersson.

Övriga mittbackar i truppen är Marcus Danielson, Andreas Granqvist, Filip Helander, Pontus Jansson och Riccardo Gagliolo, som är med i truppen som vänsterback men som har erfarenhet av att spela mittback.