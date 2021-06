2:48 Foto: Bildbyrån. Nästa Avbryt Försök igen

Sverige (herr)

Kulusevski hoppas att Nordmakedonien vinner gruppen - skriver historia i EM: "Hoppas att Pandev får göra avtryck"

11:27

SEVILLA. För första gången någonsin ska Nordmakedonien spela ett fotbollsmästerskap.

Då har laget en stor supporter i Dejan Kulusevski.

- Jag hoppas speciellt att Pandev får göra avtryck, säger han till Fotbollskanalen.