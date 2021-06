Landslaget vill undvika intriger i "bubblan": "Har varit med om det tidigare"

Citaten i artikeln är inhämtade innan beskedet om att två svenska spelare testats positivt för covid-19. Landslaget har också infört ett antal åtgärder efter de positiva fallen.

Under tidigare mästerskap har spelarna haft möjlighet att träffa vänner och familj, röra sig bland folk och ta en fika på stan.

Men på grund av pandemin kommer landslaget under det här mästerskapet att leva i en egen bubbla där det inte finns möjlighet att ta sig ut och träffa andra personer.

Det innebär utmaningar när det kommer till hur spelarna kan hämta energi.



C More-experten Kim Källström har varit med landslaget i fem mästerskap och vet därför exakt hur det fungerar. Han tror att det kommer att bli tufft för spelarna under EM.



- Att spelarna inte får träffa familj under mästerskapet är inte positivt. Jag vet från när jag har spelat att det är en sak som har varit viktig, att man delar mästerskapet med familjen. Nu kommer man inte få göra det och det kommer nog tyvärr påverka negativt, säger han.

En annan som vet hur det fungerar att vara i ett mästerskap är Paul Balsom, som har jobbat i landslaget sedan 1998. Som fysiolog ska han försöka göra spelarna och laget bättre. Belastning, förberedelse och återhämtning är saker där det är ett tungt ansvar på honom. En annan del är det mentala.

- Om det inte finns mental glädje ska jag då göra något på ett visst sätt? Spelarna måste köpa allt vi gör och måste ha en viss glädje. Spelarna har varit helt fantastiska hittills. Inget gnäll egentligen utan det är förståelse för hur situationen är. Det är enkla saker som pingis och om vi någon gång kanske har möjlighet att äta på en annan plats så är det positivt, säger han till Fotbollskanalen.

- Ibland är det skönt att vara tillsammans som en grupp och ibland får man respektera om någon vill vara själv. Vi har players lounge på hotellet. Men det är tufft. Det är klart att det är en utmaning. Men det är viktigt med tydlighet och att gå efter protokollet som vi har med vad man får göra och inte får göra.

Något som ofta framhölls under VM i Ryssland 2018 var spelarnas fina sammanhållning, att alla trivdes tillsammans och drog åt samma håll. Paul Balsom berömmer lagkapten Andreas Granqvist.

- I Ryssland bestämde vi att alltid vara tillsammans som ett lag, så vi åkte alltid till träningsanläggningen och gjorde rehab där och stöttade spelarna som inte hade spelat. Det är klart att alla som hade spelat match kunde ha varit kvar vid poolen på hotellet, men ”Granen” sa nej till det och sa att han ville att alla skulle vara tillsammans. Sådana små detaljer är väldigt viktiga. Det handlar inte bara om en själv utan om oss. ”Granen” är väldigt duktig på det, säger Balsom.

Men på grund av EM-bubblan så ställer det alltså större utmaningar i det här mästerskapet när det kommer till att få spelarna att hämta energi, hålla ihop och vara enade.



- Just nu är stämningen på topp. Men ställ frågan om några veckor så får du nog inte samma svar (skratt), säger Pontus Jansson.



Förbundskapten Janne Andersson är också medveten om gruppens utmaningar med att leva tätt ihop, och menar att det är viktigt att skapa utrymme för att bli av med eventuella negativa känslor.



- Har du dåliga dagar som spelare, det har man rätt att ha för vi är bara människor, det har jag också, då ska man gå åt sidan och ladda om, ringa hem, prata med hustru, barn och hund. Är man besviken på speltid ska man prata med mig. Så man inte slänger en massa energi på olika håll och får en konstig kultur där man går omkring i smågrupper.



- Då brukar jag börja slå på Lasse Jacobsson (bevakar motståndare), det är det bästa sättet att börja avreagera sig på, säger han som ett skämt, innan han lägger till:- Vi är ett gäng med Peter Wettergren (assisterande förbundskapten), Maths Elfvendal (målvaktstränare), och Christoffer Bernspång (analytiker). Vi är oerhört tajta och bra på att ge varandra energi. Inne i det rummet vi sitter är det tillåtet att vara lite hängig ibland. Men då hjälps vi åt att lyfta varandra. Jag blir sällan hängig på det sättet, men det kommer säkert att hända och då lyfter de mig, säger han.Paul Balsom fyller i:- Men det är ju skillnad nu mot för tio år sedan med teknologi och annat. Spelarna kan ringa hem, kolla på serier och annat, säger Balsom.

Observerar du om det skulle bli grupperingar på ett negativt sätt, om det blir rivalitet eller något annat som inte är bra för gruppdynamiken och sammanhållningen?

- Jag har varit med om det tidigare. Nu har vi ett väldigt tydligt ledarskap med förbundskaptenen som är här och sedan har vi en lagkapten som också är väldigt bra. Så jag har inte märkt något nu. Det kan ju vara en tendens att de äldre hamnar i samma kvadrat eller något, men det är absolut inget som är negativt nu… och vi ska inte tänka tillbaka. Det är en viktig sak men det är inget negativt nu.

Vad gör du om det skulle bli grupperingar på ett negativt sätt?

- Om jag iakttar något så tar jag det med Daniel Ekvall (idrottspsykologisk rådgivare), det är hans område. Det kan ju vara en spelare som man ser och jag säger att jag har tänkt på att den här spelaren sitter utanför och umgås inte med någon, men då kanske det är så att han vill vara själv och är lite av en ensamvarg. Det som är lite annorlunda nu i pandemin, det är att spelarna måste sitta vid samma bord hela tiden. Tidigare kunde man flytta runt och umgås med många. Men nu är du kvar på din plats hela tiden och vid spelarna som sitter där. Det är för att minska risken av spridning av covid.

- Det här är en viktig del. Janne har ju pratat om det här och att om det är något som vi kan bli bäst på så är det sammanhållningen och lagandan och att då undvika negativa grupperingar. Men sedan är det ju så att vissa umgås med varandra, alla umgås inte med alla. Det är inget konstigt i det.

Daniel Ekvall är idrottspsykologisk rådgivare i landslaget. Han håller med Paul Balsom om att det är större utmaningar den här gången med att få ihop truppen och att få spelarna att fylla på med energi.

- ”Pålle” och jag har under de senaste åren pratat just om att spelarna såklart behöver återhämtning fysiskt, men att det också behövs en mental återhämtning. Vi vet att under ett mästerskap är det intryck för spelarna, beslutsfattande på planen, teori, resor. Det är mycket intryck för hjärnan som får jobba och då behöver man ju hitta utrymme där spelarna kanske får hitta sitt egna sätt att slappna av mentalt. Det är klart att det kan bli utmaningar med det i livet i en EM-bubbla, säger Ekvall och fortsätter:

- Under VM i Ryssland var det kanske enklare och man kunde ta en promenad längs strandpromenaden. Nu får man väl hitta utrymmen på pre camp där man kan vara utomhus och slappna av eller lyssna på musik eller spela bordtennis. Spelarna får hitta sina sätt att bryta av lite för återhämtning. Så det är ju en del.

När spelarna inte får gå iväg till stan eller träffa några andra människor så blir det kanske att man nöter på varandra mer, finns det någon utmaning i det?

- Ja det är ju möjligt att det kan bli det. Jag upplever att att man ändå kan gå till sitt rum ett tag och vara lite själv, sedan blir det normalt att man umgås lite mer med vissa som man är mer kompis med. Utifrån gruppforskning så är inte det någon fara så länge man jobbar åt samma mål som hela gruppen och att man strävar åt samma håll. Men vi har ju såklart funderat på att leva i bubbellivet så många dagar att det kommer att bli en skillnad jämfört med VM i Ryssland.

- Då fick ju spelarna komma hem ett par gånger och träffa familjen, vilket man inte får nu. Det handlar väl att inom gruppen acceptera lite olikheter, att man får gå iväg själv ibland, och att kanske bli bättre på att hitta enkla aktiviteter inom players lounge när vi kommer till Göteborg.

Hur resultatstyrt är gruppdynamik?

- Det finns forskning på att om du vinner matcher så får du oftast bättre sammanhållning, men också tvärtom, att om du har bra sammanhållning så ökar chansen att nå bra resultat. Självklart hänger det ihop med hur bra man presterar som lag och om man vinner, för du ökar ju chansen till en bra sammanhållning. Men man kan ju vända på det med att om man har en bra sammanhållning så ökar chansen till bra resultat också. Så det hänger ju absolut ihop.

Hur är gruppdynamiken och sammanhållningen i truppen just nu?

ANNONS - Jag upplever att det är väldigt bra. Jag tror att vissa spelare i sina klubbmiljöer har haft det ännu tuffare i pandemin med karantän och bubbelliv, man kanske har varit i länder där spelarna knappt kan engelska. Så att få komma hit och vara i det här laget nu och få prata svenska och få ha roligt. Så nu på kort sikt känns det som att det har varit jättepositivt för gruppdynamiken och sammanhållningen.

- Sedan försöker vi jobba med det här temat på olika sätt, att göra varandra bättre på planen med kommunikation och att visa vägen för andra. Ibland blir det kanske lite missuppfattat att det bara handlar om kroppsspråk och kommunikation, men det är också rent fotbollsmässigt att man löper för att hitta ytor för sin lagkamrat. Men det är ett tema som vi hela tiden har försökt att jobba med.