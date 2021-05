Landslagets säkerhetsansvarige om att sakna Zlatan, EM-flyttar och tysk-knuffen: "Hans beteende var helt obegripligt"

Sveriges herrlandslag laddar för ett nytt mästerskap där man startar i Båstad och sedan är i Stockholm och Göteborg innan premiären i spanska Sevilla. Därefter blir det St Petersburg, Göteborg och St Petersburg igen.

EM-planerna blev inte som tänkt, vilket även ställer nya krav på Janne Gustavsson som ansvarar för landslagets säkerhet.

- Det kastade ju om allt för bara ett par veckor sedan, vi hade rekat och förberett oss för Dublin och Bilbao. Nu är det en ny giv och ingen av oss har hunnit reka Sevilla, men St Petersburg har vi varit i tidigare vilket är bra, säger Janne Gustavsson nersjunken i en stol på spelarhotellet i Båstad.

- Jag känner mig trygg, Uefa har ett väldigt tydligt och uppstyrt protokoll kring säkerheten som alla städer ska uppfylla. Det är mitt tredje mästerskap och jag har bra erfarenheter och att man tar säkerheten på allvar.

Den tidigare polisen jobbar i dag som konsult och har tagit hand om säkerheten åt herrlandslaget sedan 2013. Dessförinnan jobbade han för Stockholmspolisen, var piketpolis i innan han var civilanställd på FN några år. Under 2003 började han på Säpo. Där blev han så småningom livvakt åt kungafamiljen och reste under en rad år världen runt med kungabarnen samt var säkerhetsansvarig för kronprinsessan Victorias bröllop. Erfarenheterna har han nytta av:

- Jag har en förståelse för säkerhetsarbetet på olika nivåer. Allt från att vi har en väktare i lobbyn här i Båstad till poliseskorter och vilka regler de har att förhålla sig till. Jag pratar deras språk och har både förståelse och kunskap och kan trycka på en del saker om det behövs, säger Janne Gustavsson.

- Så det har varit till nytta. Under EM 2016 var det ett högt terrorhot och då hade vi hjälp av specialpoliser i vår innersta sfär och efter ett tag när vi lärt känna varandra och de förstod min bakgrund på regionala insatsstyrkan såg de mig som en resurs. Jag kände trygghet för jag förstod att det var bra killar.

Hur går dina tankar inför EM?

- Jag ser mig som en koordinator som ser till att det finns någon vid hotellet, på baksidan, vid transporten, på arenan och vid bänken. Det har fungerat och jag känner mig trygg och häromdagen fick vi 41 sidor bara om säkerheten i Sevilla. Sedan fick vi 15 sidor om arenan så det är något man tar på allvar och gör bra.

Martin Fredman är förbundets säkerhetschef och har det strategiska ansvaret med alla kontakter med polis, UD och andra myndigheter. Sedan bollar Fredman med Janne Gustavsson om eventuella tankar och önskemål. Klart att de inser att ett EM kan locka krafter som vill slå till mot mästerskapet.

- I sommar är vi i ett evenemang i Europa som drar mest uppmärksamhet och vill man göra något så är det mycket tv-kameror och media och om du vill göra något syns det och hörs det och du får ut ditt budskap. Det är olika hotbild i olika länder och det får man ta när man åker dit.

Ni ska spela i S:t Petersburg, är det bra att åka till en diktatur där det är ordning och reda

- Inte för att det är en diktatur men jag har erfarenheten från 2018 och VM och det fungerade bra. Det var ordning och reda. Vi ser inte mycket utanför bubblorna och nu är de ännu hårdare denna gång. Vi är väldigt hårt hållna. Jag känner mig trygg att det blir hög säkerhet och vi bor på samma transithotell som Ryssland.

Det kan bli en massa spelorter om man går vidare - Baku, Budapest och så vidare. Hur ser du på det?

- Vi förlitar oss på att det kommer att lösa sig. När vi vet var vi ska så kan vi söka informationen men nu är det ogörligt att reka alla olika möjligheter.

Vad betyder det att coronabubblan tvingar ihop er?

- Till det bättre om man ser till mitt arbete, därför att vi är i ett begränsat utrymme och det är ingen som skall gå i väg någon annanstans. Vi är i den här bubblan och i mitt skrå pratar vi om att skapa en säkerhetsbubbla och nu är vi tydligt i en bubbla och det gör det enklare.

Ingen Zlatan Ibrahimovic på grund av skada - hur påverkar det ditt jobb?

- Han är en av världens mest kända fotbollsspelare och det i sig gör att han drar ett intresse till gruppen. Nu är landslaget populärt men det är ganska lugnt här utanför hotellet och hade Zlatan varit med så hade det varit mer folk utanför. Så det påverkar och det blir mindre folk i form av fans, nyfikna och intresserade. Tyvärr. För det är roligt med mycket intresse.

Vid vilket tillfälle har du känt störst anspänning?

- Det var under EM 2016 då de hade haft så mycket attentat i Frankrike i närtid. Läskigt är fel ord, men man var på då. Det var på riktigt.

Du sa inget om oron när vi frågade om det?

- Jag ville skapa en trygghet runt mig och utstråla att det är lugnt och att vi har koll på grejerna, men det var på riktigt. Även när vi spelade i Paris i samband med årsdagen av attentatet på Stade de France. Där kände jag en anspänning då vi var på arenan där en del hänt men när vi kom till Frankrike kändes det som om man tog det på allvar och fransmännen hade bullat upp.

Har du beväpning?

- Nej. Ingenting.

Hur ofta har du behövt ingripa fysiskt?

- Inte mer än att jag bett folk att lämna eller att flytta på sig. Så inget på det viset. Det vi har haft under mina år är två brandlarm där vi fått utrymma hela hotellet, men det brann inte. Det skapade oro. När jag håller i utbildningar brukar jag säga att det är större risk att vi får en hotellbrand än ett terrorattentat och det är upp till dig att ta reda på närmsta nödutgång. Det kan inte Janne göra åt dig, det tar bara fem sekunder. Jag kollar att det funkar och att det inte står material, möbler i vägen eller är låst. Det har hänt. Då får man höra "Don’t worry, nothing will happen", men då får man se till att ordna det.

Under VM 2018 hamnade Janne Gustavsson i fokus på ett sätt som inte hänt tidigare och inte efteråt. Det var efter ett sent tyskt segermål i Sotji som det blev kalabalik mellan bänkarna och Janne Gustavsson knuffade undan en tysk ledare.

- Det kom väldigt oväntat för alla då de hade vunnit matchen. Sedan var det några män i kostym som jag inte visste vilka de var som var oerhört provocerande och aggressiva. Jag är bakom den initiala händelsen men ser på våra ledare och spelare att det är på väg att bli ordentlig tuppfäktning minst sagt. Så jag löpte in och klev in och satte stopp. Han hade klivit över flera gränser från sitt tekniska område och mittlinje, säger Janne Gustavsson.

Hur ser du på ditt handlande?

- Hans beteende var helt obegripligt.

Men du blev varnad av Fifa, hur ser du på det?

- Ja, och han blev bötfälld och portad. Han fick ett värre straff, han fick rött kort och jag fick gult kort. Jag gjorde mitt jobb. Ibland är det händelsestyrt, sekundoperativt och måste göra något instinktivt nu, nu, nu. Det finns inte tid att analysera hur vi ska göra det här. Jag klev in och satte mina händer i bröstet på honom, stoppade honom och han föll inte omkull. Än mindre blev han skadad.

- De stod med mössan i hand utanför vårt omklädningsrum och bad om ursäkt och på natten kom en officiell ursäkt från det tyska förbundet. Jag ska vara barriären mellan och det är bättre att jag kliver emellan än spelare och ledare med en viktig sportslig funktion.

Känner du någon ånger?

- Ånger? Det hade varit bättre om det inte hade hänt hela grejen men nu fick jag kliva in och göra det jag är där för, nån gång. Vi försöker förebygga men allt går inte att förebygga som en tokig man i det här fallet som var provocerande. Jag fick stopp på honom men han gjorde sig inte illa på något sätt och bad om ursäkt. Jag fick ett gult kort och fick vara kvar.

Efter händelsen backades Janne Gustavsson upp av fotbollsförbundet och Janne Andersson tackade och var rädd för vad som hade hänt om det inte stoppats samt att spelartruppen stod bakom honom, om än med en skämtsam gliring:

- Spelarnas kommentar var: "Bra, Janne, äntligen har du gjort något."