"Ljusriggar" kan vara lösning för Friends - hemlighetsmakeri kring gräsfiaskot

Svenska landslagets nationalarena och AIK:s hemmaarena Friends Arena byggdes för runt 2,8 miljarder kronor och invigdes 2012. Sedan dess har det varit återkommande problem med gräsmattan, vilket resulterat i att underlaget byts ut flera gånger per år. Samtidigt har flera allsvenska klubbar och svenska landslaget riktat skarp kritik mot mattan genom åren.

Erik Svärd, som hade en roll som agronomisk rådgivare när arenan byggdes, har tidigare uttalat sig, för Sveriges Radio, om att det alltid funnits utmaningar med Friends Arena. I och med att arenan är placerad "långt upp på norra breddgrader" innebär det att det höga taket gör att det blir mindre ljusinsläpp än på andra ställen. Sol-vinkeln täcks av taket.

Frågan är då om den långsiktiga lösningen är att byta ut gräset ett antal gånger per år?

Att byta gräs är dyrt, då det ligger på runt två miljoner kronor per gång beroende på transportkostnader. Underlaget byts även runt fem gånger per år, vilket kan resultera i runt tio miljoner kronor i kostnader per år.

Samtidigt är det få som vill uttala sig om gräs-problematiken och lösningar på lång sikt.

Svenska Fotbollförbundet äger 33,3 procent, medan Fabege äger 66,7 procent av Arenabolaget i Solna, som i sin tur äger Friends Arena. Stockholm Live, genom Nationalarenan i Solna AB, sköter i sin tur driften av arenan.

I Arenabolaget i Solnas årsredovisning står det ingenting om kostnaderna för planbytena, samtidigt som vd:n Fredrik Cornell inte vill uttala sig om gräsmattan på Friends Arena.

- Jag har inga kommentarer till det, säger Fredrik Cornell till Fotbollskanalen.

Varför inte?

- Jag har en hyresgäst och ägare som gör att jag inte kan kommentera det. Jag hänvisar till vår hyresgäst Stockholm Live, säger Cornell.

Stockholm Lives kommunikationschef Daniel Stålbo hänvisar i sin tur tillbaka.

- Vi har driften, men de ansvarar för gräset. Det är ingen fråga för oss att kommentera just nu. Vi har ingen annan information annat än att planen är fastighetsägarens plan.

Men Cornell sa att det är Stockholm Live som svarar på frågor?

- Det är mycket möjligt att han sa det, men då tror jag mer att de inte har någon mediakontakt. Skötseln av gräset sköter fastighetsägaren, och sedan är det ett samarbete mellan oss, fastighetsägaren, AIK och Svenska Fotbollförbundet under året, men vi sitter inte på gräskunskapen.

Sune Hellströmer, Senior Advisor Nationalarena på SvFF, menar i sin tur att det är Arenabolaget i Solna som får svara på ekonomiska frågor om planbytena. Han berättar dock att alla inblandade förstås vill ha en långsiktig lösning och eftersträvar en så god kvalitet som möjligt på gräset på Friends Arena.

Hellströmer har en översiktlig bild över planerna för Friends Arenas gräsmatta och berättar att det läggs ner mycket arbete på utvecklingsfrågan och att man jobbar väldigt intensivt med att "ta hjälp av den senaste utvecklingen vad gäller belysning för att utveckla gräset". För mer information hänvisar han till Simeon Liljenberg, som har koll men inte får svara.

- Jag har stenkoll på det, men vi har som policy att inte uttala oss. Ni får vända er till Stockholm Live och deras mediaavdelning, säger Liljenberg.

AIK är i sin tur hyresgäst på Friends Arena och har inte så mycket att säga till om. Klubbens tf. klubbdirektör och vd Fredrik Söderberg menar att gräsmattan har varit sämre under de två senaste åren än tidigare, men att Arenabolaget i Solna i år gjort tester med nya "ljusriggar", som visat goda resultat på gräset på arenan.

Söderberg tror möjligen att "ljusriggarna" kan vara en långsiktig lösning för bättre gräs.

- Jag vet att Arenabolaget gjort tester med nya "ljusriggar" som har gett bra resultat. Vi såg prov på det under matchen mot Östersund. Det hade gjorts tester i respektive målområde och man kunde då se en markant skillnad färgmässigt, hur gräset såg ut i målområdena gentemot övriga arenan. Vad jag förstår är det en omfattande investering, men det är ett arbete som påbörjats av Arenabolaget, som vi har förhoppningar om. Annars är det så dystert att det krävs ombyggnation av fastigheten för bättre gräs. Grässkötarna gör ett fantastiskt arbete med knappa möjligheter, men för att få mattan att överleva över tid behöver vi lösa problemen med ljus och syresättning, säger han till Fotbollskanalen.

Söderberg vet ännu inte om Arenabolaget kommer gå vidare med "ljusriggarna" som lösning för bättre gräs och för att undvika återkommande gräsbyten. Det återstår att se.

- Jag uppfattar att det är ambitionen, men det är nog rätt stora investeringar i det och jag kan inte tekniken bakom. Vad jag förstår sätter man tilltro till det och förhoppningsvis kan det visa bättre resultat för mattan om det går igenom. I nuläget är det bara att byta så ofta som möjligt som gäller. Jag tycker inte det är ett hållbart alternativ, om inte annat av klimatsynpunkt.

Är det positivare nu än tidigare?

- Jag hoppas att de klarar av att investera i dem (ljusriggarna), givet att de ger resultatet som de första rapporterna ger sken av. Jag hoppas att man tar initiativ och investerar då. Det löser bara ett problem med ljuset, men det är ett steg i rätt riktning. Nationalarenan är förtjänt av en betydligt bättre och hållbar gräsmatta än vad det varit hittills. Det är heller inte så att arenaägaren och driftoperatören inte vill ha en bra gräsmatta. Det tror jag är väsentligt, men det kan finnas begräsningar i vad man är beredd att investera i.