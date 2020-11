Mästerskapssomrarna fortsätter på TV4 - säkrar rättigheter till fotbolls-EM 2024 och 2028

Fotbollsmästerskap på herr- och damsidan är starkt förknippade med TV4. Den avgörande gruppspelsmatchen under EM 2004 mellan Sverige och Danmark är dessutom TV4:s mest sedda sändning genom tiderna med över 3,8 miljoner tv-tittare. Nu är det klart att TV4, med ett historiskt avtal, förvärvar exklusiva rättigheter ytterligare två mästerskap, herrarnas fotbolls-EM 2024 och 2028, tillsammans med SVT.

- EM- och VM-slutspelen är en fin TV4-tradition som går hela vägen tillbaka till 1998. Tack vare detta unika avtal kan vi bjuda våra tittare på nya idrottsupplevelser i världsklass under ytterligare lång tid framöver, säger Casten Almqvist, vd på TV4 Media.

EM och VM i fotboll är Sveriges mest populära sportevenemang på TV. TV4 har sänt de senaste elva mästerskapen på herrsidan och nu är det alltså klart att även de kommande tre EM-slutspelen 2021, 2024 och 2028 samt VM-slutspelet 2022 kommer att visas på TV4.

- Fotbollsmästerskapen har genom åren skapat mängder med oförglömliga minnen. Vi minns inte minst mästerskapet 2004 med svensk 5-0-seger i premiären mot Bulgarien, Zlatans magiska klack mot Italien och Greklands osannolika EM-guld. Det finns nog få saker som får svenska folket att samlas och skapa en folkfest som när landslaget spelar ett mästerskap i fotboll. Det såg vi inte minst under VM i Ryssland 2018, säger Lasse Granqvist, programledare och kommentator på TV4.

Utöver fotbolls-EM och fotbolls-VM för herrar, så visar TV4 och C More även annan landslagsfotboll i form av Uefa Nations League, alla kvalmatcher till EM och VM samt andra landskamper för både damer och herrar. Utöver det visar C More klubblagsfotboll i världsklass från Serie A och La Liga. TV4 och C More har även rättigheter till svenska cupen för damer och herrar, den amerikanska fotbollsligan, MLS, samt portugisiska Liga NOS. Från och med hösten 2021 visar TV4 och C More även världens bästa klubblagsturnering, Uefa Champions League.