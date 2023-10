Nilsson under press - nya beskedet efter extrainsatta RF-mötet: "Berättade om läget"

Sverige

Riksidrottsförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson är under press - och under tisdagen kallade förbundet till ett extrainsatt styrelsemöte.

Nu ges besked om vad som hände under mötet.

- Karl-Erik samlade styrelsen och berättade om läget just nu, och på fredag är det ett nytt möte som planerat, säger Anna Setzman, chef kommunikation och press på RF, till Fotbollskanalen.