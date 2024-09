Oerfaren defensiv - då vill Sverige undvika försvarsspel mot Azerbajdzjan

Victor Nilsson Lindelöf, Emil Krafth, Hjalmar Ekdal och Robin Olsen. Det är viktiga spelare som Sverige saknar nu när tävlingsmatcherna drar igång i Nations League mot Azerbajdzjan och Estland.

- Vi alla vet att vi saknar några stjärnor och erfarna spelare. Det vet vi. Men det handlar om att vända tankarna och tänka på spelarna vi har. Jag tror på våra spelare. Vi ska bygga en vinnarmentalitet. Det är klart att vi har en plan hur vi vill göra det, säger förbundskapten Jon Dahl Tomasson och fortsätter:

- Vi pratar om att spela raka passningar framåt och mindre bakåt och i sidled. Mot Azerbajdzjan behöver vi spela framåt och inte i sidled.

Annons

Är det ännu viktigare att ha bollen så mycket som möjligt och kunna kontrollera och anfalla den här gången när försvaret är oerfaret, om man jämför med anfallarna som är mer erfarna?

- Självklart, när man spelar borta mot Azerbajdzjan så är det viktigt att göra rätt saker när man har bollen, att skapa chanser.

- Och jag kommer tillbaka till det här med raka passningar framåt, om du spelar bakåt och i sidled i en match som den här så skapar du inte många chanser. De är ganska bra på att försvara. Och samtidigt är det ju så att om du har bollen så kan du kontrollera matchen. Vi vill inte stå för en tråkig match där vi spelar i sidled och bakåt. Rätt attityd är att vi vill gå framåt.

Ni har släppt in tio mål på fyra träningsmatcher innan det här - hur ser du på det?

- Att släppa in så många mål är inte bra nog. Då förlorar man många matcher. Men vi ska nog prata om olika faser här, första samlingen lärde vi känna varandra för första gången. Mot Danmark blev det bättre, säger Tomasson som även tycker att laget släppte in enkla mål mot Serbien.

Annons

I Sveriges matcher mot Danmark och Serbien var Jens Cajuste inverterad vänsterback och agerade vänsterback i försvarsspelet och central mittfältare i anfallsspelet.

Den här gången är Ludwig Augustinsson med hela samlingen (blev pappa senast) och han är den som tidigare varit given som vänsterback.

När Fotbollskanalen frågar Jon Dahl Tomasson om laget kommer att spela på liknande vis mot Azerbajdzjan så svarar han:

- Haha, jag tror att Azerbajdzjan kommer att lyssna på det här, tror du inte? Jag tror det. Jag är väldigt nöjd med hur Jens var på den positionen. Jag är glad att han fick igenom sin flytt till Ipswich och han spelade först i cupen och så kom han in nu i helgen i ligan. Som mittfältare. Det är ett alternativ att spela honom på den positionen (som vänsterback), men jag kommer inte att säga om han kommer att spela eller inte.

Annons

- Vi har även tre andra bra vänsterbackar i truppen. Jag ser fram emot att se Ken Sema också, för han har inte varit med här under min tid. Han kom in i helgen och han kan spela högt upp på vänstersidan. Hans kvaliteter är definitivt i den sista tredjedelen. Sedan har Gabriel (Gudmundsson) gjort det bra, om man ser på prestationerna i Europa, spela Champions League på en hög nivå. Och så gjorde Ludwig Augustinsson två mål! Bra prestation och det var kul att se honom. Han var också kapten.