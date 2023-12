Officiellt: Sonko lämnar återbud till januariturnén – Fallenius kallas in

Sverige (herr)

BK Häckens Momodou Sonko lämnar återbud till januariturnén.

In som ersättare kallas Oskar Fallenius från Djurgårdens IF.

- Oskar var en av spelarna som hamnade just utanför truppen i december, säger ansvarig förbundskapten Daniel Bäckström till Svenska Fotbollförbundets hemsida.