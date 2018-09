Olsen och Lindelöf nobbar media: ”De vill avstå”

Under Janne Anderssons tid som förbundskapten har en av ledstjärnorna varit att spelarna ska vara tillgängliga för intervjuer. Dessutom har det varit ett betydligt öppnare mediaklimat än under Erik Hamréns tid i landslaget.

Men inför mötet med Turkiet vill inte Robin Olsen och Victor Nilsson Lindelöf träffa svenska medier i den mixade zonen.

- De vill avstå och vi (landslagsledningen gemensamt) kommer inte att tvinga dem under den här samlingen, skriver pressansvarige Staffan Stjernholm i ett sms till Fotbollskanalen.

Landslagsledningen har inte velat utveckla vad som är skälet till att den mixade zonen under lördagen inte innehåller två spelarna som är givna i den svenska startelvan. Under veckans samling som började i måndags har alla spelare i truppen utom Olsen och Nilsson Lindelöf kommit till den mixade zonen en gång. Ska tilläggas att Victor Nilsson Lindelöf även avstod media under en del av VM i Ryssland.

Möjligen finns förklaringen till den överraskande nobben i ett missnöje med att svenska medier återgett en del av kritiken som spelarna fått i sina respektive hemländer för insatser i klubblagen Roma och Manchester United. Framför allt fanns missnöje med en vinkel som Sportbladet gjorde efter Olsens senaste insats mot Milan där målvakten faktiskt var bäst i laget men ändå blev hårt sågad i en rubrik i den svenska tidningen.