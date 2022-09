Patrik Carlgren besviken efter landslagsnobben: "Måste vara något personligt"

I en tidigare intervju med Fotbollskanalen uttryckte Patrik Carlgren sin tydliga önskan att representera landslaget och han var tydlig med att han tyckte att han själv förtjänade en plats.

- Jag har presterat bra och spelar i en respekterad liga. Vi ligger tvåa och jag har bäst statistik i ligan. Så klart drömmer jag om att vara med i landslaget igen och jag hoppas att de (landslagsledningen) ser mina prestationer, sa han då

- Jag tycker själv att jag förtjänar en plats i landslaget och jag vill vara med där.

Men någon uttagning till Nations League-truppen som möter Serbien och Slovenien under kommande landslagssamling blev det inte, trots att Linde blivit sjuk.

Ett beslut som Patrik Carlgren är allt annat än nöjd med.

- Jag kan inte göra mer fotbollsmässigt, så det måste vara något personligt, säger han till Sportbladet.

Carlgren uttrycker också sin förvåning över att han inte kallades in till Blågult:

- Jag har fått väldigt många meddelanden, från målvakter, ledare och fotbollsfolk i allmänhet som undrar vad som har hänt, jag är förvånad, säger han till tidningen.

Janne Andersson förklarade beslutet att kalla in Leopold Wahlstedt före en målvakt som Patrik Carlgren under presskonferensen, förbundskaptenen höll under måndagen:

- Leopold är en yngre målvakt. Han är i en annan ålder och i ett annat skede i karriären, precis som när jag tog ut Pontus Dahlberg en period. Därför känns det intressant att ta ut Leopold Wahlstedt. Men det är väldigt, väldigt jämnt bakom och där är Patrik Carlgren en av målvakterna, säger Janne Andersson.