Qatar uppges vara hetaste alternativet till januariturnén för Blågult: "Den regionen som passar"

Asiatiska mästerskapen 2019 tvingar Blågult att tänka om inför den årliga januariturnén med herrlandslaget. Under de senaste fem åren har man åkt till Abu Dhabi för träningar och matcher, men i år är det alltså upptaget.

Enligt journalisten Oskar Månsson är det i stället Qatar som ”ligger närmast till hands”, vilket han skriver på Twitter. Sportchefen Stefan Pettersson bekräftar att landet är ett av alternativen, men vill inte tillstå att det skulle ligga närmre än något annat.

- Vi får ju förfrågningar och förslag från alla håll och kanter på vart vi kan åka någonstans. Den här regionen är där vi varit tidigare så vi kollar på det också, säger han till Fotbollskanalen.

Qatar är ett av alternativen?

- Ja, utifrån de kriterier, önskemål och krav på var vi kan vara vi har så är det den här regionen. Det är därför man varit Abu Dhabi i fem år.

- Det är många saker som ska ramla på plats innan vi kan säga varken bu eller bä.

Just Qatar har omgärdats av svarta rubriker med hänvisning till landets syn på mänskliga rättigheter. Bland annat har den ansedda brittiska tidningen The Guardian rapporterat om hur gästarbetare utnyttjats likt slavar under byggena av de nya arenorna till VM 2022. Arbetsförhållanden för gästarbetare från framför allt Nepal och Malaysia ledde enligt tidningen till flertalet dödsfall.

”Brister kvarstår alltjämt i respekten för de mänskliga rättigheterna inom en rad områden. Framförallt är det avsaknaden av ett demokratiskt system, brister beträffande rättigheterna för utländsk arbetskraft, diskriminering av kvinnor samt frånvaron av ett fungerande civilt samhälle som gör att situationen för mänskliga rättigheter i landet fortsatt är bekymmersam.

Situationen för lågavlönad utländsk arbetskraft, såväl män som kvinnor, har rönt stor internationell uppmärksamhet. Det gäller särskilt i samband med att Qatar förbereder sig för att arrangera fotbolls VM år 2022”, skriver regeringen på sin hemsida.

Stefan Pettersson:

- Nu har inte jag varit med i det här momentet i många år men förbundet har ju fått de här frågorna gällande Abu Dhabi tidigare. Vi försöker så klart belysa de här värderingarna som vi inte står för. I stället för att springa undan och gömma sig - har vi möjlighet att påverka och föra fram hur vi ser på saker och ting så gör vi det.

- De saker som är, enligt vårt sätt att se det, mindre bra, det pratar vi om, var vi än hamnar om det nu finns de frågorna. Förbundet har ju varit i Qatar för ett par år sedan tillsammans med de övriga nordiska länderna och fört fram de här sakerna. Det är inget man sticker huvudet i sanden kring.

När är måste ni ha tagit ett beslut?

- Det finns ingen deadline på det sättet, men tiden går fort. Vi måste få alla svar och bekräftelser och det måste vi ha hyfsat snart