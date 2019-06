Quaisons succé - förste svensk att göra mål i tre inledande kvalmatcher på över 40 år

Robin Quaison har genom sina insatser i tyska Mainz spelat till sig en plats i det svenska landslaget.

Under den förra EM-kvalsamlingen blev Quaison målskytt både i mötet med Rumänien och Norge - och när Blågult i dag spelar sin tredje match i EM-kvalet tog det bara en dryg minut innan han satte 1-0 mot Malta.

Målet gör att Quaison har gjort mål i de tre inledande kvalmatcherna till ett mästerskap - något ingen svensk lyckats med på herrsidan sedan den tidigare Malmö FF- och Helsingborg-spelaren Thomas Sjöberg gjorde det för mer än 40 år sedan i kvalet till VM 1978, enligt Gracenote.

⚽⚽⚽ - Robin Quaison is the first player to score in each of Sweden's opening three matches of a World Cup/EURO qualifying campaign since Thomas Sjöberg in qualifying for the 1978 World Cup. #EURO2020