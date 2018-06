Så är värdet på den svenska VM-truppen - Fotbollskanalens genomgång spelare för spelare

Ett starkt mästerskap kan göra att en spelare plötsligt blir eftertraktad och att priset på honom kan gå upp rejält. Ett exempel är när Marcus Berg gjorde succé i U21-EM 2009 och senare såldes till Hamburg för över 100 miljoner kronor. Eller när Tomas Brolin slog igenom i VM 1990 och värvades av Serie A-klubben Parma.

Flera faktorer styr en spelares pris. Bland annat handlar det om tillgången på pengar inom fotbollen generellt, som att det finns mycket mer pengar i Premier League. Eller om någon investerare sätter in pengar i en klubb så kan man betala mer just då. Att man som klubb betalar ett högre pris för en spelare kan också hänga ihop med att man just behöver en viss typ av spelare eller ska fylla en position.

När det gäller spelare så styr kontraktslängd priset där kort tid kvar innebär lägre pris. En spelare utan kontrakt kan ju själv ta hem en stor bonus, men klubben han lämnade får inget vilket både Hull och Krasnodar fick uppleva med Sebastian Larsson och Andreas Granqvist för att tala om två VM-spelare som bytt klubb innan VM ens började.

Rent generellt kan man säga att offensiva spelare blir dyrare och yngre spelare blir också dyrare. När det handlar om åldern är det en möjlighet att utveckla en spelare och kanske sälja igen som slår igenom. Många klubbar i mellanligor eller minde klubbar i större ligor jagar talanger som man vill utveckla och sälja vidare.

Sedan spelar naturligtvis spelarens lön och signeringsbonus en roll i priset. Lex Zlatan Ibrahimovic då han flyttade från Malmö FF till Ajax och inte hade någon agent. Då fick han en låg lön och bonus av den nederländska storklubben men Malmö FF fick desto mer betalt. En köpande klubb har en budget som ska rymma spelarköp och ersättning till spelaren i form av både lön och bonus.

I genomgången har vi tagit hjälp av tyska Transfermarkt som sätter den svenska VM-truppens värde till 119,75 miljoner euro vilket är 1221 miljoner kronor och där Victor Nilsson Lindelöf och Emil Forsberg är i topp. Schweiziska CIES Fotball Observatory sätter värdet 152 miljoner euro (1550 miljoner kronor) på den svenska truppen och har Nilsson Lindelöf i topp med ett värde på 561 miljoner kronor.

Det finns naturligtvis inget exakt värde på en spelare då det är många parametrar som styr men med utgångspunkt av Transfermarkts värde och allt från kontraktslängd, ålder och stats har Fotbollskanalen gjort en bedömning av ett troligt värde inför VM-avsparken mot Sydkorea och kommer fram till 1034 miljoner kronor.

Återstår att se vad spelarnas värde är när VM är över och det eventuellt ska bytas klubb.

Robin Olsen

Ålder: 28 år

Klubb: FC Köpenhamn

Kontraktslängd: Juni 2020

Landskamper/mål: 18/0.

Transfermarkts värdering: 13 miljoner kronor

Kommentar: För lågt värderad sett till insatserna i klubblag och då även i Europa och landslag och har dessutom två år kvar på kontraktet. Lägg till att FC Köpenhamn har resurser att vänta ut ett bra bud, vilket talar för att priset blir högre än så. Målvakter blir ofta bättre med åren, men VM-insatsen lär påverka priset.

Fotbollskanalens värdering: 25 miljoner kronor.

Karl-Johan Johnsson

Ålder: 28 år

Klubb: Guingamp

Kontraktslängd: Juni 2020

Landskamper/mål: 5/0.

Transfermarkts värdering: 26 miljoner kronor

Kommentar: Har gjort det bra i franska ligan vilket är något som stärker hans marknadsvärde men målvakter är mer svårsålda. Särskilt när man inte är landslagsmålvakt och inte spelar i Europa. Dock rätt ålder och den franska klubben har tid på sig att sälja honom.

Fotbollskanalens värdering: 15 miljoner kronor.

Kristoffer Nordfeldt

Ålder: 28 år

Klubb: Swansea.

Kontraktslängd: Juni 2020

Landskamper/mål: 8/0.

Transfermarkts värdering: 15 miljoner kronor

Kommentar: Svårbedömt pris med tanke på oerhört lite speltid i England och lär dessutom ha en rejäl lön i en Premier League-klubb. Svårt att se hur ett nerflyttat Swansea ska få några större summor vid en försäljning av den svenske målvakten.

Fotbollskanalens värdering: 5 miljoner kronor

Mikael Lustig

Ålder: 31 år

Klubb: Celtic.

Kontraktslängd: Maj 2019

Landskamper/mål: 66/6

Transfermarkts värdering: 33 miljoner kronor

Kommentar: Har vunnit mycket i Celtic och är etablerad i både den skotska storklubben och landslaget men har åldern och ligan emot sig när det handlar om ett högre marknadsvärde. Fick höjd lön i sista kontraktet och det är också en faktor vid en flytt.

Fotbollskanalens värdering: 15 miljoner kronor

Victor Nilsson Lindelöf

Ålder: 23 år

Klubb: Manchester United

Kontraktslängd: Juni 2021

Landskamper/mål: 21/1

Transfermarkts värdering: 255 miljoner kronor

Kommentar: Har haft en lite svajig första säsong sedan han flyttade från Benfica till United i juni 2017 för runt 350 miljoner kronor. Tveksamt om priset sjunkit med 100 miljoner kronor, men hans pris har inte heller gått upp även om han gjort det bra i landslaget.

Fotbollskanalens värdering: 300 miljoner kronor

Andreas Granqvist

Ålder: 33 år

Klubb: Helsingborgs IF

Kontraktslängd: December 2021

Landskamper/mål: 72/6

Transfermarkts värdering: 41 miljoner kronor

Kommentar: Vann Guldbollen och var lagkapten för landslaget som nådde VM. Valde dessutom att nobba 80 miljoner kronor netto för att stanna i Krasnodar där han varit oerhört uppskattad. Flyttade hem till HIF som Bosman-spelare vilket innebär att hans transfervärde var noll. Har förvisso kontrakt med HIF men med tanke på att han vill flytta hem lär det inte finns något värde men det handlar mest om eget val och att han blivit äldre.

Fotbollskanalens värdering: 0 kronor

Martin Olsson

Ålder: 30 år

Klubb: Swansea

Kontraktslängd: Juni 2019

Landskamper/mål: 43/5

Transfermarkts värdering: 51 miljoner kronor

Kommentar: Återigen fick Olsson vara med och trilla ur Premier League och även om han gjort en solid säsong och är ett namn i Premier League är det tveksamt om Swansea får de pengarna för en 30-årig back som har en hög lön. Alltid tufft för nedflyttade klubbar att få ut rejält med pengar för spelare som är kontraktsbundna.

Fotbollskanalens värdering: 33 miljoner kronor

Ludwig Augustinsson

Ålder: 24 år

Klubb: Werder Bremen

Kontraktslängd: Juni 2021

Landskamper/mål: 15/0

Transfermarkts värdering: 77 miljoner kronor

Kommentar: Har en intressant ålder och har gjort det bra i Bundesliga efter flytten dit. Dessutom har han tagit en plats i landslagets startelva och hade stora framgångar i FC Köpenhamn där han spelade en hel del i Europa. Inget konstigt att han är attraktiv och priset blir högt med tanke på ålder och kontraktslängd och att Werner Bremen redan vill förlänga. Hans tidigare lagkamrat Thomas Delaney som precis som Augustinsson kom från FCK såldes i sommar av Bremen till Borussia Dortmund för 200 miljoner kronor.

Fotbollskanalens värdering: 80 miljoner kronor

Filip Helander

Ålder: 25 år

Klubb: Bologna

Kontraktslängd: Juni 2019

Landskamper/mål: 4/0

Transfermarkts värdering: 26 miljoner kronor

Kommentar: Har spelat hyfsat regelbundet i italienska serie A och får en del beröm men är fjärde mittback i landslaget. Värdet går ner med bara ett år kvar på kontraktet även om mittbackar kan vara en aning äldre utan att priset dyker.

Fotbollskanalens värdering: 20 miljoner kronor

Emil Krafth

Ålder: 23 år

Klubb: Bologna

Kontraktslängd: Juni 2020

Landskamper/mål: 13/0

Transfermarkts värdering: 15 miljoner kronor

Kommentar: Spelar inte särskilt regelbundet i Bologna och vill lämna klubben. Var på väg redan i vintras men då blev det inget. Nu har han två år kvar på kontraktet och en intressant ålder och har gjort en del landskamper, men det drar ner att han inte platsar i ett lag som är på nedre halvan i Serie A och vill i väg.

Fotbollskanalens värdering: 10 miljoner kronor

Pontus Jansson

Ålder: 27 år

Klubb: Leeds

Kontraktslängd: Juni 2022

Landskamper/mål: 15/0

Transfermarkts värdering: 61 miljoner kronor

Kommentar: Har gjort två säsonger i Leeds och fick ett nytt och längre kontrakt i höstas. Även om andra säsongen var tyngre för honom och klubben har han gjort sig ett namn i England, är populär bland fansen och med tanke på att Leeds betalade närmare 40 miljoner kronor till Torino kommer det krävas en bra bit över 100 miljoner kronor för att klubben ska släppa honom. Möjligen att någon Premier League-klubb kan lägga upp de pengarna, men inga andra och då hamnar priset betydligt högre.

Fotbollskanalens värdering: 80 miljoner kronor

Sebastian Larsson

Ålder: 33 år

Klubb: AIK

Kontraktslängd: December 2020

Landskamper/mål: 100/6

Transfermarkts värdering: 20 miljoner kronor

Kommentar: Engelska Hull ville gärna behålla svensken som gjort en stark säsong men han valde att flytta hem till Sverige och allsvenskan som Bosman. Därmed var hans transfervärde noll och även om han skrivit avtal på flera år med AIK så lär han inte vilja flytta ut igen och därmed förblir värdet noll.

Fotbollskanalens värdering: 0 kronor

Albin Ekdal

Ålder: 28 år

Klubb: Hamburger SV

Kontraktslängd: Juni 2019

Landskamper/mål: 34/0

Transfermarkts värdering: 26 miljoner kronor

Kommentar: Har haft några tunga säsonger i Tyskland och senaste året blev förstört av skador. Har spelat alldeles för lite för att kunna göra avtryck i marknadsvärde och sitter på ett dyrt kontrakt i en klubb som åkt ur Bundesliga. Blir knappast kvar och då kommer det handla om att komma överens med Hamburg om att lämna. Ett starkt VM hade kunnat ändra på det, men just nu är priset på en lönedyr Ekdal lågt. Han vet själv att han på grund av skador inte kan välja och vraka och närmar sig 30 år.

Fotbollskanalens värdering: 8 miljoner kronor

Emil Forsberg

Ålder: 26 år

Klubb: RB Leipzig

Kontraktslängd: Juni 2022

Landskamper/mål: 36/6

Transfermarkts värdering: 255 miljoner kronor

Kommentar: Efter en grymt stark första säsong i Bundesliga gick värdet upp rejält men den senaste säsongen har varit ojämn vilket har gjort att värdet fallit en aning. En skada och blandade insatser för både klubben och Forsberg gör att han inte är lika starkt lysande i dag. VM-succé kan sätta rejäl fart på priset uppåt och det är klart att det kommer att krävas stora summor för att ett rikt RB Leipzig ska släppa en av sina största stjärnor som har kontrakt i många år till.

Fotbollskanalens värdering: 250 miljoner kronor

Gustav Svensson

Ålder: 31 år

Klubb: Seattle Sounders

Kontraktslängd: December 2018

Landskamper/mål: 13/0

Transfermarkts värdering: 8 miljoner kronor

Kommentar: En överraskning i den svenska VM-truppen som nu är i USA efter att ha varit i Kina. Har gjort det mycket bra i MLS och är uppskattad som spelare i Seattle. Men hans värde på spelarmarknaden blir rätt lågt med tanke på ett utgående kontrakt, en relativt hög ålder och en osexig roll som defensiv mittfältare.

Fotbollskanalens värdering: 0 kronor.

Oscar Hiljemark

Ålder: 25 år

Klubb: Genoa

Kontraktslängd: Juni 2020

Landskamper/mål: 22/2

Transfermarkts värdering: 36 miljoner kronor

Kommentar: Lämnade Elfsborg som en stor talang och bytte till Palermo i Italien efter guldet i U21-EM och gjorde sig ett namn i serie A men utvecklingen har avstannat. Fick starta i början på VM-kvalet men försvann först ur startelvan och sedan ur truppen. Flytten till Genoa var inget lyft och detsamma går att säga om ett halvår i Panathinaikos. Hittade rätt när han gick tillbaka till Genoa i vår vilket gav en plats i VM-truppen. Två år kvar men det är svårt att se någon betala en större summa för Hiljemark i det här läget.

Fotbollskanalens värdering: 20 miljoner kronor

Viktor Claesson

Ålder: 26 år

Klubb: Krasnodar

Kontraktslängd: Juni 2020

Landskamper/mål: 22/3

Transfermarkts värdering: 82 miljoner kronor

Kommentar: Sedan han lämnade Borås och Elfsborg för ryska Krasnodar i januari 2017 har Värnamo-talangen tagit kliv. Han har etablerat sig i landslaget och dessutom gjort sig ett namn i ryska ligan. Det ryktas om intresse från andra ligor och klubbar men med tanke på två år kvar och att Krasnodars ägare har rejält med resurser så är frågan om marknadsvärdet möter priset som den ryska klubben vill ha. Dessutom har Claesson åtta miljoner netto i årslön.

Fotbollskanalens värdering: 80 miljoner kronor

Marcus Rohdén

Ålder: 27 år

Klubb: Crotone

Kontraktslängd: Juni 2019

Landskamper/mål: 12/1

Transfermarkts värdering: 15 miljoner kronor

Kommentar: Crotone föll ur serie A och Rohdén vill gärna byta klubb. Har gjort två säsonger i klubben och etablerat sig i Italien. Med ett år kvar på kontraktet så handlar det om att sälja Rohdén nu för att få något betalt och med tanke på hans ålder och att klubben trillat ur sjunker värdet. Dock har han ingen högre lön som står i vägen.

Fotbollskanalens värdering: 8 miljoner kronor

Jimmy Durmaz

Ålder: 29 år

Klubb: Toulouse

Kontraktslängd: Juni 2019

Landskamper/mål: 45/3

Transfermarkts värdering: 20 miljoner kronor

Kommentar: Även om Durmaz avslutade säsongen starkt har det varit begränsat med speltid i Toulouse som köpte loss honom för 20 miljoner efter EM 2016. Han har dessutom tappat startplatsen i landslaget, närmar sig 30 år och har för lite regelbunden speltid för att ge något rejält transfervärde.

Fotbollskanalens värdering: 10 miljoner kronor

Marcus Berg

Ålder: 31 år

Klubb: Al Ain

Kontraktslängd: Juni 2019

Landskamper/mål: 57/18

Transfermarkts värdering: 56 miljoner kronor

Kommentar: Har gjort stor succé i nya klubben Al Ain men med tanke på hans höga lön på 30 miljoner kronor netto så sjunker givetvis marknadsvärdet. Även ligans kvalitet, hans ålder och ett år kvar på kontraktet drar ner värdet på Berg som bara en rejäl VM-succé kan ändra på.

Fotbollskanalens värdering: 10 miljoner kronor

Ola Toivonen

Ålder: 31 år

Klubb: Toulouse

Kontraktslängd: Juni 2019

Landskamper/mål: 59/13

Transfermarkts värdering: 15 miljoner kronor

Kommentar: I princip ingen speltid alls i klubblaget och ett bra kontrakt för att vara i Ligue 1. Även om han gjort det bra under det svenska VM-kvalet räcker inte det och han fyller inom kort 32 och har bara ett år kvar på kontraktet. Nej, det handlar nog om att gå gratis via att Toulouse släpper honom eller spela ut kontraktet och då hitta ny klubb.

Fotbollskanalens värdering: 5 miljoner kronor

John Guidetti

Ålder: 26 år

Klubb: Alaves

Kontraktslängd: Juni 2022

Landskamper/mål: 20/1

Transfermarkts värdering: 51 miljoner kronor

Kommentar: Har gjort sig ett namn i Spanien. Skiftet från Celta Vigo till Alavés blev permanentat i maj och även om han hade en utköpsklausul på 235 miljoner kronor så ska man ha betalat 40 miljoner kronor. Spelade mer under våren och stod för tre mål och tre assist på 17 matcher. I landslaget har han bara gjort ett mål, i EM-genrepet mot Wales för två år sedan och har fått för lite speltid i Blågult.

Fotbollskanalens värdering: 40 miljoner kronor

Isaac Kiese Thelin

Ålder: 25 år

Klubb: Anderlecht

Kontraktslängd: Augusti 2022

Landskamper/mål: 20/2

Transfermarkts värdering: 26 miljoner kronor

Kommentar: Efter försäljningen till Bordeaux för 35 miljoner kronor tog det stopp för Kiese Thelin innan han valde att gå på lån till Anderlecht som köpte loss honom. Det stora lyftet kom när han gick på ett säsongslångt lån till Waasland-Beveren där han gjorde 19 ligamål vilket innebar en plats i VM-truppen, att Anderlecht vill ha tillbaka honom och att en del andra klubbar som italienska Bologna med en budget på 100 miljoner för en anfallare visat intresse.

Fotbollskanalens värdering: 40 miljoner