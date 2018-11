Så kan Sverige starta mot Turkiet - Olsson aktuell som ytter

På den första presskonferensen i veckan var Sveriges förbundskapten Janne Andersson tydlig med att han vill använda Viktor Claesson som forward den här samlingen. Det trots att yttern Emil Forsberg är skadad och inte tillgänglig för spel.

En sådan förändring skulle göra Martin Olsson och Jimmy Durmaz aktuella som yttrar i startelvan mot Turkiet i Uefa Nations League under lördagen. Olsson har tidigare använts som yttermittfältare i landslaget och under fredagens presskonferens berättade Janne Andersson att Swansea-spelaren använts som vänstermittfältare i träning den här veckan.

- Om Viktor spelar forward så är det ju klart att han inte kan vara yttermittfältare också, och Emil är inte med. Det gör att vi får balansera om lite, mot hur vi spelat tidigare när antingen Emil eller Claesson varit vänster. Men ni får se i morgon hur det blir. Våra grundprinciper i spelet ska inte ändras, säger Janne Andersson.

Det är många centrala mittfältare i truppen och få rena yttrar.

Hur tror du de yttrar som inte är med läser in att du istället laborerar om i laget med andra spelare?

- Hur de läser in det kan jag inte svara på. Däremot är det ju så att de spelare vi tar ut är de spelarna som jag tror har störst möjlighet att genomföra samlingen och vinna matcherna. Sen väger vi självklart spelare mot varandra. Vi har ju till exempel Martin Olsson som spelar wingback i Swansea stundtals. Han är van vid att spela ett mellanting av ytterback och yttermittfältare, och han hoppade ju in i VM två gånger som yttermittfältare. Han har varit i den konkurrensmiljön innan.

- Som jag uttryckt innan, det är är väldigt jämnt mellan många spelare. Sen har jag laborerat och provat lite under hösten och det kommer jag nog fortsätta göra.

Vidare berättar Andersson att han ser till exempel Bolognas Mattias Svanberg, debutant i truppen, som ett alternativ som ytter.

Tidigare har yttrar som Sam Larsson (Feyenoord), Ken Sema (Watford) och Kristoffer Peterson (Heracles) varit uttagna i landslaget.

I truppen finns centrala mittfältare som Sebastian Larsson, Albin Ekdal (som båda ska vara redo för spel efter känningar i veckan), Gustav Svensson, Jakob Johansson, Oscar Hiljemark, Kristoffer Olsson, Marcus Rohdén och Mattias Svanberg. Enligt Janne Andersson har både Svensson och Johansson delvis använts som mittbackar i träning den här veckan, eftersom det bara finns tre rena mittbackar i truppen.

Tidigare under veckan sa Martin Olsson följande till TV4:

- Vi har testat lite nya grejer, som Janne kanske funderar på. Vi får se vad som händer på lördag.

Går du upp som vänstermittfältare?

- Kanske. Vi har snackat om det. Vi får se hur det ser ut på träningarna. Vi har några dagar på oss att se hur det ser ut. Sen tar Janne ut laget. Men jag är redo, spelar jag vänstermittfältare kommer jag ge allt.

Potentiell svensk startelva mot Turkiet: Robin Olsen - Mikael Lustig, Andreas Granqvist, Victor Nilsson Lindelöf, Ludwig Augustinsson - Jimmy Durmaz, Sebastian Larsson, Albin Ekdal, Martin Olsson - Viktor Claesson, Marcus Berg.