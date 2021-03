Så sänds matcherna när Zlatan gör comeback

På tisdagen presenterade Janne Andersson truppen till det kommande VM-kvalet mot Georgien och Kosovo, samt till träningslandskampen mot Estland. Med i truppen? Zlatan Ibrahimovic, som därmed gör comeback i landslaget efter fem års frånvaro.

De tre matcherna kommer att sändas på C Mores kanaler enligt nedan:

25 mars 20.45: Sverige - Georgien. TV4/C More Fotboll och cmore.se

28 mars 20.45: Kosovo - Sverige. TV4/C More Fotboll och på cmore.se

31 mars 17.45: Estland - Sverige. TV12/C More Fotboll och på cmore.se

