Sextrakasserade TV4:s reporter - nu kan mannen straffas av FA

Det var under fredagen som TV4:s reporter Frida Nordstrand, i samband med en sändning tillsammans med Fotbollskanalens Olof Lundh, blev sexuellt trakasserad av en engelsk supporter. Personen ropade ”Fuck her right in the pussy”.

- Vilken idiot. Han borde straffas på något sätt, men det får vi ta sen, sa Lundh.

Nu rapporterar Aftonbladet att mannen, om han identifieras, kan straffas av det engelska fotbollsförbundet FA.

- Vi kände inte till den här händelsen. Om den här personen identifieras och tillhör vår reseklubb för supportrar så kommer vi vidta åtgärder, säger kommunikationschefen Andy Walker till tidningen.

- Självklart tar vi kraftigt avstånd från den typen av uppförande. Vi uppmanar alla våra supportrar att uppföra sig respektfullt mot alla när man är ute och följer det engelska landslaget.

Frida Nordstrand själv skriver på Twitter:

”Det krävs betydligt mer än en idiots fula ord för att kränka eller knäcka mig. Idioterna får aldrig vinna hörni. Hatet får aldrig vinna. Not on my watch. ”