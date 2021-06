Skador och sjukdomar - så är läget i Sveriges gruppmotståndare

Sverige ställs som bekant mot Spanien, Slovakien i Polen under gruppspelet i EM. Coronafall och skador har präglat uppladdningen för alla fyra landslagen – och här kommer en genomgång av statusen för Sveriges gruppmotståndare.

Spanien:

Har som bekant drabbats av två coronafall i laget. Det handlar om Barcelona-stjärnan Sergio Busquets samt Leeds-spelaren Diego Llorente. Det senaste beskedet kring de övriga spelarna är att alla testats negativt. Spanien kom därför inte till spel i genrepet mot Litauen med spelare från sin EM-trupp – och man har dessutom skapat en ”reservbubbla” dit det så sent som under onsdagen kallades in ytterligare elva spelare. Totalt är man nu 17 spelare i den bubblan.

ANNONS

Slovakien:

Inga coronafall i det slovakiska landslaget så här långt. Däremot har man dragits med skadeproblem. Marek Hamsik, som nyligen skrev på för turkiska Trabzonspor och därmed lämnade IFK Göteborg, spelade inte i genrepet mot Österrike på grund av att han dragits med skadeproblem. Dessutom tvingades anfallaren Ivan Schranz, som gjorde 16 mål på 30 matcher för tjeckiska Jablonec förra säsäsongen, kliva av matchen skadad. Vad som är statusen med honom är fortsatt oklart. Kort inpå mästerskapet kom också beskedet att David Strelec skadat sig och också missar mästerskapet.

Polen:

Polen har drabbats av ett tungt bakslag i form av att anfallsstjärnan Arkadiusz Milik skadat sig och missar mästerskapet. Marseille-stjärnan åkte på en knäskada i slutet av säsongens ligamatch inför turneringen och kommer inte att vara återställd innan turneringen är över. Dessutom missar ytterligare en anfallare EM-slutspelet; Krzysztof Piatek finns inte tillgänglig. Även han på grund av skada.

ANNONS

Vad gäller Sverige så var beskedet efter Dejan Kulusevskis positiva provsvar att man inte planerade att ta in någon ersättare. Janne Andersson har möjlighet att byta spelare i truppen då det rör sig om allvarliga skador eller sjukdomar (dit räknas covid-19), men i det fallet kan inte den utbytta spelaren komma tillbaka till truppen igen.