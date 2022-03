Slegers: "Vi känner oss starka"

Omgång 1

2022-02-27 15:00 Hammarby-BP Sportkanalen

2022-02-27 16:00 Eskilstuna-Piteå C More

Omgång 2

2022-03-05 15:00 Kristianstad-Örebro C More

2022-03-06 15:00 Jitex-Häcken Sportkanalen

Omgång 3

2022-03-12 13:30 Rosengård-Linköping Sportkanalen

2022-03-13 13:00 Eskilstuna-Djurgården C More

2022-03-13 13:00 Häcken-Kristianstad C More

2022-03-13 14:00 Hammarby-Umeå C More

Semifinal

2022-03-19 13:00 Sportkanalen

2022-03-20 13:00 Sportkanalen

Final

2022-05-26 TBA SVT/C More