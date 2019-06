SPELARBETYG: De var bäst i Sveriges seger

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

Robin Quaison

UT 85. Fortsätter att imponera i den blågula dressen. Gjorde 1-0 tidigt, hans femte mål på nio A-landskamper (januariturnén inräknad). Var rörlig och svårhanterlig för Maltas försvar. Nära att nicka in ett andra mål en bit in i första halvlek. Inblandad i 3-0-målet.

Emil Forsberg

Såg pigg ut, tog sig förbi motståndare och rörde sig över stora ytor. Kanske inte fick till det där sista lilla men kunde ha fått en assist när han spelade fram Isak med 20 minuter kvar. Hade också två farliga frisparkar i första halvlek.

Marcus Berg

UT 68. Forwarden stod för en bra nick som ledde fram till returen som Quaison gjorde 1-0 på, var nära att rulla in 2-0 i 25:e minuten och hade bud på ett mål även i andra halvlek. Var vass med boll och bjöd på en magnifik klackassist till Claessons 2-0-mål.

Viktor Claesson

Yttermittfältaren var inblandad i 1-0-målet och en hel del annat som Sverige skapade framåt. Gjorde också 2-0. Claesson fortsätter att vara en viktig spelare för Blågult.

Kristoffer Olsson

Bjöd som vanligt på en fin bollbehandling, slog inlägget som ledde fram till 1-0 och var bra utan att för den sakens skull briljera. Fin i passningsspelet.

Robin Olsen

En lugn afton i målet men visade att han var med på en farlig nick i slutet av första halvlek. Annars hade han det andra helt under kontroll. Svår match att imponera i som målvakt men han stod för ett par bra uppspel.

Albin Ekdal

UT 77. Stabil insats av mittfältaren. Var trygg med boll och tog mycket av det (lilla) defensiva jobbet som krävdes. Hade ett tungt skott i andra halvlek som täcktes bort.

Mikael Lustig

Fyllde på framåt gång på gång men det var trångt på kanten. Stod för bra inlägg till Quaison efter frispark som dock nickades över och hade en del andra bra passningar och inlägg.

Pontus Jansson

Verkade vara inställd på att verkligen göra avtryck och spelade ett offensivt försvarsspel. Gick in tufft i flera dueller, fick en rejäl smäll själv efter halva första halvlek. Nära vid ett par nicklägen.

Filip Helander

Inte satt på några större prov defensivt men visade att han kan sköta uppspelen med precision. Stod för första passningen i det som ledde till 2-0.

Ludwig Augustinsson

Fick se sig överlistad när Malta skapade sin bästa målchans efter nick. Borde i varje fall fått ett skott på mål när han blev framspelad av Emil Forsberg. Kom precis som Lustig fram i flera räder men det gav inget. Närmast när han sköt från tätt utanför straffområdet.

-

Spelade för kort tid för att betygsättas: Alexander Isak (IN 68), Sebastian Larsson (IN 77), John Guidetti (IN 85)