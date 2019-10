SPELARBETYG: Duo får toppbetyg efter Sveriges kryss

SOLNA. Sverige kryssade mot Spanien (1-1) i EM-kvalet under tisdagen. Här är Fotbollskanalens betyg på de svenska spelarnas insatser.

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd





Robin Olsen

Stod för den ena fina räddningen efter den andra. Friläge? Då stod Olsen i vägen. Skott från nära håll? Då stod Olsen i vägen. Luriga skott eller nickar? Då stod Olsen i vägen. Keepern var en mur på Friends Arena. Kunde inte göra mycket åt Spaniens mål.

Kristoffer Olsson

Vilken insats! Vann mycket boll, pressade högt och rätt, tog farliga djupledslöpningar och var överlag väldigt involverad i Sveriges offensiva spel. Bjöd på en glidtackling som öppnade upp för Blågults 1-0-mål.

Victor Nilsson Lindelöf

Bra insats. Svår att komma förbi och täckte bort flera spanska farligheter. Klev fram med boll i offensiven och visade sina styrkor i den delen av spelet också.

Andreas Granqvist

Stark i luftduellerna och stod länge pall den spanska offensiven tillsammans med Nilsson Lindelöf. Hade inte koll på sin gubbe i den 40:e minuten, vilket orsakade en spansk farlighet, men var annars stabil.

Sebastian Larsson

Hade som vanligt många löpmeter och stod för en otrolig arbetsinsats längs med högerkanten. Trygg med boll.

Mikael Lustig

Stabil defensivt och bidrog även offensivt. Hade ett farligt skott i den 27:e minuten och slog ett klassinlägg till Quaison några minuter senare. Där kunde han mycket väl fått en assist.

Marcus Berg

Stark i duellspelet och hårt arbetande, som alltid. Löpte väldigt mycket. Stångade in det viktiga 1-0-målet.

Pierre Bengtsson

Löste sin defensiva uppgift och följde med upp i anfall när tillfälle gavs. Slog en del inlägg och flera bra hörnor.

Emil Forsberg

Precis som mot Malta var Forsberg aktiv. Bra på att stressa spanjorerna och tuff i närkampsspelet. Var inte långt ifrån att skjuta in 1-0 i slutet av den första halvleken, och var sedan inblandad i Sveriges mål.

Robin Quaison

UT 77. Var nära att läckert nicka in 1-0 efter lite mer än en halvtimme. Slog ett fint inlägg som till slut ledde fram till 1-0. Återigen en bra insats i landslaget.

Albin Ekdal

UT 83. Jobbade hårt på det centrala mittfältet men var inte alltid klockren i passningsspelet och tappade boll vid några tillfällen.

-

Spelade för kort tid för att betygsättas: Alexander Isak (IN 77), Gustav Svensson (IN 83), Sebastian Andersson (IN, 91)