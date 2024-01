SPELARBETYG: Han var bäst i Sveriges seger

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

-

Taha Ali

UT 58. Väldigt fina spetsegenskaper. Estlands vänsterback lär inte glömma Taha Ali. MFF-yttern hade ett övertag på sin kant och visade snabbhet, teknik och mod. Bra nivå när han ryckte sig loss och sedan serverade Kiese Thelin till 2-1.

Oliver Dovin

Stark räddning innan Sveriges 2-1-mål. Stressade inte upp sig utan var lugn och kylig. Bra med fötterna

Sebastian Nanasi

Ut 58. Minus var slarvet vid 0-1, men Nanasi är inte som bäst i eget straffområde. Förutom det var det en bra insats. Satte 1-1 behärskat och hade ett fint inlägg till Taha Ali som var nära att göra mål. Bra på att hitta ytor

Isaac Kiese Thelin

UT 76. Fick verkligen kämpa och ta jobbet på den dåliga planen för att försöka hålla fast bollen och ge laget längre anfall. Svår uppgift, men gjorde det helt okej. Visade näsa för målet när han löpte bra och höll sig på rätt ställe när han gjorde 2-1.

Anton Eriksson

Stark och bra i duellspelet. Lugn med bollen. Bra försvarsinsats.

Henrik Castegren

Bra brytningar. Styrde och ställde i backlinjen. Bra pondus.

Johan Karlsson

UT 76. Bra start innan ösregnet kom. Då var offensiv och modig. Men sedan var det inte lika enkelt att vara det på den regntunga planen.

Samuel Dahl

Bra defensivt jobb. Fick inte riktigt till det i offensiven.

Armin Gigovic

UT 58. Bra i press- och försvarsspelet. Flera bollstölder och stark med sin fysik. Bra innan 1-1 när han vann boll. Inte lika bra med bollen.

Nahir Besara

UT 58. Hade svårt att visa sina spetsegenskaper med boll på en så regntung plan. Bra arbetsinsats. Var involverad i 1-1-målet.

Anton Salétros

UT 76. Väldigt bra start innan planen förstördes. Då var hela hela tiden rörlig och spelbar och hade bra passningar och lösningar.

Samuel Leach Holm

IN 58. Försökte slå långa passningar, som han vanligtvis är bra på, men förutsättningarna med regntung plan gjorde det svårare.

Lucas Bergvall

IN 58. Hoppade in och gjorde det bra. Rörlig, spelbar och löste det bra. Blixtrade till några gånger och visade sin kvalitet.

Oscar Pettersson

IN 58. Kvick ute till höger, men hann inte riktigt hota under sitt inhopp.

Otto Rosengren

IN 58. Spelbar och rörlig. Bra fart och ville mycket.

-

Spelade för kort tid för att betygsättas: Erik Ahlstrand (IN 76), Joakim Persson (IN 76), Kevin Ackermann (IN 76).