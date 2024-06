SPELARBETYG: Hon var bäst i Sveriges seger mot Irland

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

Magdalena Eriksson

Mittbacken markerade direkt när hon efter 40 sekunder drog ner Ziu som hade satt fart i en kontring. För det straffades hon med gult kort. Hon spelade ett framåtlutat försvarsspel, stod för flera vältajmade brytningar och ett tufft försvarsspel. Det utdelades även några smällar mot henne som hon reste sig ifrån. Hon krönte matchen med att bli matchvinnare.

Hanna Lundkvist 21-åringen fick hoppa in i halvtid senast när Nathalie Björn skadade sig. På tisdagen spelade hon från start. Men det var inte någon ny situation för Lundkvist som startade både mot England och mot Frankrike. Självförtroendet som Lundkvist nästan alltid spelar med fanns där även på tisdagen. Hon var skicklig i offensiven och stensäker i försvarsspelet.

Fridolina Rolfö Hon tog sig runt fint på sin vänsterkant och tog sig in i Irlands straffområde innan matchuret hade hunnit till fyra minuter. I första halvlek hade Barcelonastjärnan ett jätteläge när ett inlägg från Rytting Kaneryd nådde anfallarens huvud, men nicken gick över. Målskytten från senast hade inte riktigt ställt in siktet vid de chanserna hon fick, men hon slet otroligt hårt i anfallsspelet, skapade en del och högg på det mesta.

Julia Zigiotti Olme Mittfältaren var, liksom i bortamatchen i Dublin, stenhård. Hennes brytningsspel var enormt viktigt för Sverige och det hade varit intressant att veta hur långt hon sprang under matchen. Känslan är nämligen att det var väldigt långt. Zigiotti Olmes panna räddade Sverige från flera omställningar. Sett över 90 minuter gör hon en bra match.

Zecira Musovic

Av de två senaste samlingarna att döma tycks Peter Gerhardsson hålla sig till att spela en målvakt per samling. Mot England och Frankrike var det Jennifer Falk, men i dubbelmötet med Irland fick Musovic chansen. Liksom på bortaplan hade hon inte särskilt mycket att göra, med det sagt stod gjorde hon inga märkbara misstag.

Linda Sembrant

Tisdagens match mot Irland blev Sembrants 150:e landskamp för Blågult. Tillsammans med Magdalena Eriksson stod hon för en stabil insats.

UT 68. Madelen Janogy

Tidigt i den första halvleken stod Blackstenius-ersättaren för ett fint inspel från högerkanten. Men varken Rytting Kaneryd eller Asllani lyckades få ordentlig träff på bollen. Hon skapade en del, men inte de riktigt heta chanserna.

UT 68. Filippa Angeldahl

Till en början kändes inte mittfältaren helt påkopplad, men hon kom in i det. Då var hon skicklig i kortpassningsspelet och hon hittade även en hel del vältajmade djupledspassningar.

IN 68. Hanna Bennison Everton-spelaren utmärkte sig inte särskilt under de minuterna hon befann sig på planen, inte åt något håll.

IN 68. Rosa Kafaji

Kafaji stod för en teknisk parad direkt när hon byttes in. Hon utmanade och var även nära att skruva in 2-0 i slutminuterna.