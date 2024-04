SPELARBETYG: Så presterade svenska spelarna

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

-

-

Jennifer Falk

En av Falks stora styrkor var hennes fotspel. Ibland var hon den som startade anfallet när hon hittade luckor och kunde spela bollen genom flera lagdelar. Satt sig ner i andra halvan av första halvlek. Oklart om hon hade ont eller om det var en taktisk aktion. Oavsett vad så var den pausen precis vad Blågult behövde för att organisera sig. Vid målet kunde hon inte göra så mycket.

Magdalena Eriksson

Eriksson var den spelare som inledde klart starkast i Blågult och stod stadigt när resten av laget inte var med i matchen. Bäst i Sverige i första halvlek och gjorde det bra även i andra. Bayern München-försvararen bjöd till och med på en cykelspark i Frankrikes straffområde. Annons

UT 57. Kosovare Asllani

Inledde ganska anonymt men kom igång mer och mer ju längre matchen gick. Tog stundtals ett viktigt jobb på mittfältet tillsammans med Angeldahl och stod för Sveriges hetaste målchans i första halvlek – men brände läget.

UT 78. Stina Blackstenius

Som alltid jobbade hon hårt i försvarsspelet. Men anfallsspelet satt inte som det skulle i första halvlek. Blackstenius var offside vid ett av de hetaste anfallen i första halvlek. Trots det fullbordade hon avslutet - men sköt rakt på Pauline Peyraud-Magnin.

UT 57. Julia Zigiotti Olme

Totalt anonym i första halvlek. Syntes knappt till. Tidigt i den andra halvleken stod Brighton-mittfältaren för en avgörande brytning när Diani höll på att ta sig loss.

Hanna Lundkvist

Liksom mot England var det en orädd och hänsynslös insats från Lundkvist mot Frankrike. Alla passningar satt inte perfekt, men insatsen var klart godkänd. Annons

Linda Sembrant

Det var minst sagt en hårt ansatt backlinje i första halvlek och även i den andra halvleken. Tufft för alla inblandade men Sembrant kunde styra undan ett par farliga lägen.

Johanna Rytting Kaneryd

Liksom Angeldal hade Rytting Kaneryd sina duster på sin kant. Hon hittade en del fina passningar som det dock sällan blev någonting av.

UT 87. Jonna Andersson

Hade ordentligt svårt att hänga med när Kadidiatou Diani satte fart, dessutom var det mycket spel på Anderssons kant i första halvlek. Ibland hann hon inte med att plocka upp sin markering.

Fridolina Rolfö

Efter succén senast var det inte en lika självklar insats från start av Rolfö. Känslan var nästan att hon blev förvånad över fransyskornas hårda press. Men i takt med att Sverige höjde sig, gjorde även Rolfö det. När hon fick bollen i anfallssituationer visste hon vad hon skulle göra och hon var högst delaktig i Blågults hetaste målchans i första halvlek. Annons

UT 78. Filippa Angeldal

Hon hade några tidiga duster med den franska stjärnan Eugénie Le Sommer men klarade sig från gult kort. En svår match för det Blågula mittfältet men Angeldals insats var godkänd. IN 57. Rosa Kafaji

Stortalangen fick ta emot ett av kvällens största jubel när hon gjorde entré på planen med dryga halvtimmen kvar. Var löpvillig och sökte mycket boll, me IN 57. Elin Rubensson

Kom in och bidrog med viktig rutin och intensitet på det svenska mittfältet. Gjorde skillnad, utan att briljera. Förlorade duell i huvudspelet vid Frankrikes mål.

-

Spelade för kort tid för att betygsättas: Anna Anvegård (IN 78), Hanna Bennison (IN 78), Sofia Jakobsson (IN 87).