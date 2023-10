SPELARBETYG: Så presterade svenska spelarna

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

-

-

-

Johanna Rytting Kaneryd

UT 80. Ville mycket och kändes frustrerad på sin kant när hon inte fick så många bollar att jobba med. Som vanligt otroligt stark en mot en fram till sista inspelet.

Caroline Seger

Kändes som lugnet själv på mittfältet – fanns alltid tillgänglig vid speluppbyggnaden och kändes som en stabil passningspunkt.

Madelen Janogy

UT 86. Ersatte Sofia Jakobsson som startade mot Schweiz och tog verkligen chansen. Det lös självförtroende av Hammarby-anfallaren som var stark i närkampsspelet och var involverad i det mesta, när Sverige väl skapade chanser. Blev dock inget som resulterade i poäng.

Matilda Vinberg

IN 64. Kom in som en frisk fläkt och hade fint samarbete med Madelen Janogy och Anna Anvegård. . Var inte allt för långt ifrån att nicka in kvitteringen.

Zecira Musovic

Testades en hel del mot Italien och stod för en hel del bra räddningar och såg ut att ha bra positionering tills 1-0 målet kom. Oklart om hon hade kunnat göra något annorlunda eller om det var helt omöjligt.

Hanna Lundkvist

IN 46. Kom in med kraft och energi, tog chansen som hon fick av förbundskaptenen. Tog för sig, ville ha boll och hittade bra framspel.

Magdalena Eriksson

Kändes som att det defensiva straffområdet var hennes. Stod för något misstag men inget som blev farligt för Blågult, hon släppte inte till allt för många chanser och höll sina markeringar.

Jonna Andersson

Gjorde inte bort sig men gjorde inte heller något större intryck, hade koll på sin kant men inte så mycket mer.

Filippa Angeldahl

Fick sig en stark inledning där det höga presspelet satt bra och passningsfoten kändes säker. Slet och jobbade hårt men spelade bort alldeles för många passningar.

Linda Sembrant

Fick sig en stabil inledning och såg ut att ha stenkoll på de italienska anfallarna. Tappade dock markeringen vid Italiens öppningsmål och levde farligt några gånger - räddar dock Sveriges OS-kval när hon nickar in kvitteringen.

Anna Anvegård

IN 64. Liksom Vinberg kom Anvegård in som en frisk fläkt, hittade till en del framspelningar och var nära att nicka in en kvittering på en hörna.

Stina Blackstenius

UT 64. Kommer målskyttet någonsin att släppa för Blackstenius? Självförtroendet känns sargat även om hon vill mycket. En tuff kväll för Blackstenius.

Kosovare Asllani

UT 64. Stack inte ut alls, men var följsam offensivt och defensivt. Finns mer att önska från Asllani.

Nathalie Björn

UT 46. Kom inte till sin rätt alls. Såg ut att kämpa på högerkanten och byttes således ut efter den första halvleken.

Spelade för kort tid för att betygsättas: Sofia Jakobsson (IN 80), Rosa Kafaji (IN 86).