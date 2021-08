Stor dramatik i straffläggningen - OS-guld till Kanada

För fem år sedan föll Sverige i OS-finalen mot Tyskland. På fredagen var det återigen dags då Sverige ställdes mot Kanada. Inget av lagen gjorde några förändringar jämfört med hur de ställde upp i sina respektive semifinaler. Däremot saknades Madelen Janogy i truppen på grund av skada.

Tio minuter in i matchen skapade Sverige matchens första heta målchans. Sofia Jakobsson tog sig ner på högerkanten och hittade ett inlägg. Bollen flög igenom straffområdet och hamnade hos vänsterbacken Magdalena Eriksson på motsatt sida. Försvararen gick på skott och var decimeter från att ge Sverige ledningen.

Drygt fem minuter senare var det dags igen. Rolfö fick bollen 25 meter från mål och tog avslut på ett. Dock kunde Rosengårdsmålvakten Stephanie Labbé parera tämligen enkelt.

Samtidigt var inte Kanada oävna. Framförallt var det mycket som gick genom Nichelle Prince i offensiv riktning.

Men det var Sverige som hade övertaget - och i den 29:e minuten fick Sofia Jakobsson en fin möjlighet att göra 1-0. Rolfö kom till inlägg på högerkanten, där Sofia Jakobsson nådde högst inne i boxen. Men återigen kunde Labbé rädda.

Sverige skulle trots det ta ledningen! Kosovare Asllani bröt sig fri och hittade Blackstenius, som på ett tillslag i boxen tryckte in 1-0.

I andra halvlek slog Sverige inte av på takten. Pressen var hög och Kanada hade oerhört svårt att etablera någon form av anfallsspel.

En dryg timme in i matchen fällde Amanda Ilestedt Kanadas veteran Christine Sinclair. VAR gick in och domaren dömde straff. Jessie Fleming stegade fram och rullade in 1-1.

Målet gav Kanada energi och trycket ökade på svenskorna.

Med 12 minuter kvar av ordinarien tid tog sig Asllani runt på vänsterkanten och hittade Rolfö snett-inåt-bakåt. Anfallaren avslutade på ett och bollen rullade PRECIS utanför.

Närmare än så kom inte Sverige, och det hela gick till förlängning.

Efter knappt hundra minuter, där det var rejält trötta ben på flea håll, lyckades Blackstenius hitta ett avslut från distans. Men bollen gick någon meter utanför. Mer i chansväg hände inte under den första förlängningskvarten.

Med tio minuter kvar till straffar fick Lina Hurtig ett jätteläge att göra 2-1. Men nicken på Asllanis hörna var inte tillräckligt välriktad. I anfallate efter fick Jordyn Huitema ett minst lika fint läge, men likt Hurtig gick kanadensiskans nick en bra bit utanför.

Dramatiken växte för varje sekund som gick. Tre minuter innan förlängningen var över skickade Jonna Andersson in ett inlägg mot flera svenskor i boxen. Bollen såg ut att gå in men gick strax utanför.

Tiden blev för knapp för att få till ett segermål, och straffar fick fälla avgörandet...

Asllani inledde med att pricka stolpen.

Fleming gav Kanada ledningen. 0-1.

Därefter kunde Nathalie Björn kvittera, 1-1.

Hedvig Lindahl räddade Kanadas andra straff, 1-1 efter två omgångar.

Olivia Schough klev fram och dunkade in 2-1.

Det efterföljdes av en ribbträff från Vanessa Gilles. 2-1 till Sverige efter tre omgångar!

Dock missade Anna Anvegård Sveriges fjärde straff och Kanada hade chansen att kvittera...

MEN! Lindahl räddade och Caroline Seger kunde avgöra... Men hon sköt över.

Kanada satte sin femte straff och det var lika efter de fem ordinarie omgångarna.

Jonna Andersson stegade fram, men missade, och Kanada hade chansen att avgöra... Vilket de gjorde. OS-guld till Kanada.

Startelvor

Sverige: Hedvig Lindahl - Hanna Glas, Amanda Ilestedt, Nathalie Björn, Magdalena Eriksson - Filippa Angeldahl, Kosovare Asllani, Caroline Seger - Sofia Jakobsson, Stina Blackstenius, Fridolina Rolfö.

Kanada: Stephanie Labbe - Ashley Lawrence, Vanessa Gilles, Kadeisha Buchanan, Allysha Chapman - Quinn, Desiree Scott, Jessie Fleming - Christine Sinclair - Janine Beckie, Nichelle Prince.