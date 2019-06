Svalt intresse för Sverige - sämsta siffran i VM: "Kanske inte en match som lockade"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Sverige tog sin andra raka seger i VM då det blev 5-1 mot Thailand, något som innebär att man måste besegra USA i den sista omgången för att vinna gruppen.

Mötet som spelades på arenan Allianz Riviera i Nice blev dock ingen publikfest. Publiksiffran skrevs till 9354 personer, vilket är den sämsta siffran så här långt in i VM-slutspelet, och det var den första matchen som lockade under 10 000 åskådare.



- Vi visste ju om det, att det kanske inte var en match som lockade, och sedan har ju södra Frankrike en tendens av att inte vara jättefotbollsälskare. Så det var inget konstigt. Vi visste om det, säger Caroline Seger.



- Men det var väldigt många svenska fans och det var roligt. Mycket gula tröjor. När man gör mål och så då hörs ju fansen mer. Men jag tycker att det var bra och det var kul att spela framför fansen. Otroligt kul att så många hade tagit sig hit.



Magdalena Eriksson:



- Jag tyckte bara att det var så himla kul att se så många svenskar på plats. Det kändes nästan som att vi spelade en hemmamatch med tanke på hur mycket gula fans det var så jag väljer att fokusera på det. Det var jättekul att se så många svenskar, säger hon.



På torsdag spelar Sverige mot USA på Stade Océane i i Le Havre och då kommer det att vara fullsatt. Arenan har en kapacitet på 24 000 åskådare under VM.