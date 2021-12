Svarar på Elanga-ryktet: "Såklart positivt"

Anthony Elanga har fått allt mer speltid i Manchester United under hösten. Svensken fick dessutom göra sin Champions League-debut hemma mot Young Boys. Förtroendet hos den nye tränaren Ralf Rangnick tycks ha växt och The Telegraph rapporterade under torsdagen att ett nytt långtidskontrakt är nära för 19-årige Elanga.

Den vindsnabbe ytteranfallaren har än så länge inte fått göra A-landslagsdebut för Sverige, men är en nyckelspelare i U21-landslaget. Men den ökade speltiden i Manchester United stärker hans aktier hos Andersson.

- Det är klart positivt att han får spela mer och om uppgifterna stämmer att de kommer erbjuda ett längre kontrakt så är det bra. Det visar att de tror på honom.

ANNONS

Ökar det chansen för spel i landslaget?

- Man kan väl säga att generellt så om du spelar på en hög nivå så ökar chanserna, så är det ju. Han växer hela tiden ju fler spelare som får spela i sina klubblag desto bättre är det för landslaget. Så det är jätteroligt om det stämmer, avslutar han.

Elanga har den här säsongen gjort ett inhopp i Premier League och en start i Champions League för Manchester United som ligger sexa i tabellen.