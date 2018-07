Svenska spelarnas jättehyllning av Kane: "Han kan bli The GOAT"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

SAMARA. Harry Kane har skjutit nio skott på mål i VM.

Facit: sex mål.

Sverige har stor respekt för stjärnan.

- Han har alla förutsättningar att bli The GOAT (Greatest Of All Time), säger Ola Toivonen.