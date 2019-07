Svenska supportrars marsch ställs in: "Orsaken är den generella hotbilden"

Sverige ställs under onsdagskvällen mot Nederländerna i VM-semifinalen i Lyon, Frankrike. Säkerhetsläget i just Lyon och andra franska städer har både inför och under sommarens världsmästerskap varit under diskussion, då det bland annat bara två veckor innan VM-premiären briserade en bomb på en gågata i Lyon. Enligt AFP och Reuters kom minst 13 personer till skada av händelsen.

- Det är klart att det som hände i går gör att vi får fundera på vad vi gör och vad vi säger till truppen. Vi hade ett snack sent i går där vi pratade med alla. Vi kommer också att ha ett snack den 5:e när vi kommer till Rennes, lite mer allmänt om vilken säkerhetsplanering som är gjord och hur vi ska röra oss, förflytta oss. Allt annat vore tjänstefel om vi inte tänker på det när vi är där. Men ansvaret ligger ju på mottagande land och Fifa att se till att vi har en trygg vistelse, sa Svenska Fotbollförbundets säkerhetschef Martin Fredman, i slutet av maj, till Fotbollskanalen.

Nu meddelar Svenska Fotbollförbundets säkerhetschef Martin Fredman, via SvFF:s "Supporterklubben", att de svenska supportrarnas sedvanliga marsch mot arenan inför match ställs in inför VM-semifinalen. Detta med anledning av just den "generella hotbilden i Frankrike".

"Orsaken till detta nej är den generella hotbilden i Frankrike kring risk för terror i allmänhet samt av att vi är i staden Lyon i synnerhet, detta då staden i relativ närtid varit utsatt för attentat med utfall av många skadade och ökad oro för stadens invånare", skriver Fredman i ett pressmeddelande och fortsätter:

"Med det i tanke så har vi full respekt för att man avslår vår begäran då vi vet att man gör detta får VÅR säkerhet".

Däremot meddelar Fredman vidare att supportrar har möjlighet att samlas på en uteservering eller restaurang utanför Fifa-zonen för att ladda upp inför matchen. Därifrån kan supportrar sedan ta sig mot tunnelbana eller liknande till arenan.

"Med andra ord så vädjar jag till er att av respekt för Frankrike som land och samt för Lyons invånare och beslutande myndigheter att INTE genomföra några marscher med större grupper av fans", skriver Fredman och fortsätter;

"Beakta att de poliser som kommer finnas runt er samling i morgon är där för ER skull, inte för att bevaka er utan för att skapa en säker och trygg miljö för er att genomföra er samling".

Nederländska tidningen De Telegraaf rapporterade även tidigare under onsdagen att de nederländska supportrarnas marsch till arenan ställs in. Myndigheter har dessutom satt stopp för en "fanzone" inför matchen.

- Det är surt för fansen som nu inte får möjlighet att värma upp tillsammans, sa nederländska förbundsrepresentanten Jan Dirk van der Zee enligt tidningen.