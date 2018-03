SvFF mörkar spelarnas VM-bonus – ser ut att vara 23,5 miljoner

Under lördagen höll Svenska Fotbollförbundet årsmöte i Stockholm och precis som vanligt gick förbundets ekonomiansvarige Kjell Sahlström igenom årets ekonomiska resultat.

SvFF gick back 24 miljoner kronor, men täckte upp det med hjälp av ändamålsbestämda medel på 24,5 miljoner.

SvFF hade under året ekonomisk hjälp av större bidrag från Uefa, gynnsam utveckling för dollar och euro, utsålt mot både Luxemburg och Italien. Även om VM-playoff mot Italien också innebar stora kostnader och inte gav ett så stort plus som man kan tro, enligt Sahlström.

På minussidan fanns att Europa Leauge-finalen blev dyrare på grund av ökade säkerhetskostnader, att det nya damavtalets kostnader ej var budgeterade, samt VM-bonusar till spelarna för platsen i Ryssland. Det sistnämnda är många miljoner.

- Det är betydande belopp som ska belasta verksamhetsåret 2017, men det kommer att komma in stora belopp när Sverige är med i VM, säger Kjell Sahlström.

Kjell Sahlström var noga med att påpeka att det inte skulle bli några detaljer i form av summor, till skillnad från tidigare år.

I samband med årsmötet 2016 så redovisade SvFF att herrspelarna fick 20 miljoner kronor för att man tagit Sverige till EM. Vid årsmötet 2017 så berättade man att herrlandslagets svårighet att locka publik hösten 2016 gett en smäll på 13 miljoner kronor.

- Det är mer att vi redovisar olika med olika upplägg olika år och inget annat, säger SvFF:s generalsekreterare Håkan Sjöstrand som förnekar att förbundet vill mörka.

Om man kollade förbundets verksamhetsberättelse så framkom att kostnaderna för A-landslagets VM-kval blivit närmare 37 miljoner kronor mot budgeterade 13,5 miljoner. I de 23,5 miljoner ryms VM-bonusarna till landslagsspelarna.

Men Håkan Sjöstrand vill inte bekräfta:

- Det ligger även andra delar i det, säger han.

Vad får de i VM-bonus?

- Alla våra överenskommelser hanterar vi med dem det berör.

Sverige är garanterat närmare tio miljoner dollar för en plats i VM i Ryssland, vilket är en bit över 80 miljoner kronor.

Friends Arena kostade SvFF 20 miljoner kronor under 2017, vilket endast är tio procent av arenans totala förluster under året, och det täckte SvFF upp via den ekonomiska hjälp man fick av Folksam 2013, där bolaget satte in 100 miljoner kronor.

Dock är de pengarna slut nu, men förbundets arenaansvarige Sune Hellströmer var som vanligt positiv inför framtiden och menar att SvFF kan hantera framtida förluster.

- Det har inte varit någon lätt resa, men det har hanterats på ett stabilt sätt med ett bra samarbete mellan SvFF (33 procent) och Fabege (67 procent) som nu är de enda ägarna av Friends Arena, även om förbundet i framtiden vill minska ägarandelen, säger Hellströmer som var nöjd över att arenan drivs av nytt bolag.

- Vi räknar med att under 2019 så kommer arenabolaget vara på väg mot ett nollresultat exklusive avskrivningar.