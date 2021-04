SvFF-topparna sätter tryck på Fifa med öppet brev: "Måste ta nödvändiga steg"

I samband med den senaste landslagssamlingen gick människorättsorganisationen Amnesty ut med en uppmaning till förbund och supportrar: Öka trycket på Fifa för att få till en förändring för de många migrantarbetare som i Qatar arbetar under usla förhållanden kring VM 2022.

Amnesty ville bland annat se att de nationella förbundet skulle ta en mer ”aktiv roll” i påverkansarbetet mot Fifa och man uppmanade även supportrar att skriva under en namninsamling.

Svenska Fotbollförbundet har fått kritik för att inte ha gjort tillräckligt i frågan kring Qatar-VM. Då många landslag under senaste samlingen genomförde olika former av protestaktioner så har SvFF hela tiden återupprepat att man försökt och försöker få till förändring genom dialog, vilket även spelare och ledare ställt sig bakom och landslaget gjorde därför ingen synlig protest under någon av matcherna.

- Från vårt håll har förbundet haft en policy i fem år att ha en dialog, att belysa. Det är något vi alla står bakom, sa Sebastian Larsson, då frågan kom upp under landslagssamlingen.

Nu väljer förbundet att rikta sig direkt till högsta ort på Fifa för att åter visa var man står i frågan.

SvFF:s två högst uppsatta personer, ordförande Karl-Erik Nilsson och generalsekreterare Håkan Sjöstrand har nu publicerat ett öppet brev till Fifa-presidenten Gianni Infantino. I brevet uppmanar man Fifa att ”öka trycket” på Qatar. Bland annat skriver duon att man tycker att Fifa ska ”använda allt sitt inflytande, offentligt och internt, att uppmana Qatar till att helt och hållet implementera och genomföra sin arbetsreformer och vidta ytterligare åtgärder för att skydda arbetare”.

Vidare går att läsa att Nilsson och Sjöstrand tycker att Fifa ”måste ta alla nödvändiga steg” för att mänskliga rättigheter tillgodoses i framtida VM och att VM framöver inte ska spelas i länder som inte efterlever mänskliga rättigheter.

”Det är dags för Fifa att göra omedelbara och konkreta handlingar”, står i brevet.

SvFF har sedan Qatar fick VM-slutspelet bland annat varit på plats vid tre tillfällen i landet, tillsammans med de nordiska länderna, för att försöka påverka Qatar och för att få till en förändring.

Läs brevet i sin helhet här: