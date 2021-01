SvFF ville ta fram alternativ till Eriksson som RF-ordförande - fick nej

I förra veckan presenterade Riksidrottsförbundet vilka namn som föreslagits ta plats i RF:s styrelse från och med Riksidrottsmötet i maj 2021. Det är de olika specialidrottsförbunden, exempelvis Svenska Fotbollförbundet, som skickar in alternativ och därefter presenterar valberedningen ett förslag på styrelse.

Till mötet i vår finns ett förslag till ordförande: nuvarande ordföranden Björn Eriksson. Friidrotts- och skidskytteförbundet har föreslagit Eriksson, som egentligen skulle ha hoppat av i vår men i fjol meddelade att han kan tänka sig att leda RF under en tvåårsperiod till.

SvFF har alltså varken föreslagit Björn Eriksson, eller någon annan, till ny ordförande.

Under 2020 höjdes en hel del kritiska röster inom fotbolls-Sverige mot just Eriksson och hur han hanterat coronafrågan. Bland annat var Svensk Elitfotbolls ordförande och SvFF:s vice ordförande Lars-Christer Olsson förbannad på Eriksson under våren, och AIK:s ordförande Robert Falck har uttryckt att han tycker att Eriksson är olämplig som RF-ordförande.

Hur SvFF resonerat inför valet av ny RF-styrelse? Ordföranden Karl-Erik Nilsson hävdar att man arbetat för att ta fram alternativ till Eriksson.

- För ett år sedan var ju läget helt annorlunda jämfört med i dag. Då hade vi, samtliga specialförbund, samtal för att resonera kring näste ordförande i RF (eftersom Eriksson aviserat att han skulle sluta). Men sedan pandemin inträffade har fokus legat på coronarelaterade frågor. Företrädarna för specialförbunden har varit fullt upptagna med sitt eget förbund. Och de kandidater som varit aktuella, som vi fört en diskussion med, har helt enkelt velat avstå och vänta med tanke på att pandemiläget är så påfrestande för alla. De har helt enkelt känt att det inte varit bra tajming att kliva in i en ny roll och axla manteln efter Björn, säger Nilsson till Fotbollskanalen.

- De finns de som varit intresserade, men de har tagit ett steg tillbaka.

Hur ser SvFF på att Björn Eriksson är enda förslaget till ordförande och ser ut att bli omvald?

- Vi är i det läget att det finns en kandidat och det är Björn. Men jag förmodar att det här blir hans sista år och förhoppningsvis har vi som specialförbund en annan sits in mot 2023. Då har vi förhoppningsvis fått bukt på den här akuta coronakrisen och jag hoppas att de kandidater som känner sig manade är beredda att kliva fram då. Det blir lite halt i frågan, men det är helt och håller coronarelaterat.

Karl-Erik Nilsson gör ingen hemlighet av att delar av fotbollsrörelsen i Sverige är missnöjda med hur Eriksson representerat idrotten och fotbollen sedan i våras.

- Man ska vara klar över att det är ett svårt uppdrag att ha, att balansera allas olika viljor. Men det är klart att det har funnits kritik och den har vi framfört. Jag vill påstå att vi har en bra, öppen och rak dialog oss emellan. Så i den mån det framkommer kritik från vår sida så tar vi det direkt med RF och Björn.

- Jag upplever ändå att det finns en förståelse för våra frågor och att man lyssnar till oss, men det är klart att det funnits frågor under åren i vilka delar av vår verksamhet framfört kritik. Det är ingen tvekan om det. Men det är inget bekymmer för oss att framföra den kritiken. Så jag tycker den relationen fungerar bra.

Utifrån kritiken som varit mot honom så har det varit aktuellt för er att titta på andra förslag?

- Ja, absolut. Men de personer som vi har haft kontakt med har sagt att de i det här läget inte är beredda att kandidera. Det är klart att vi under det här året haft kontakt och samtal med presumtiva kandidater, men just coronaläget har gjort att de personerna vill vänta till 2023. Det får vi respektera. Det är en väldigt speciell situation, säger Karl-Erik Nilsson.