TV: Andersson om Fischers brandtal: "Jag har något frågetecken"

På Fotbollsgalan prisades Nilla Fischer till Sveriges bästa fotbollsspelare. När hon sedan höll sitt tal gjorde hon det med emfas på att det skiljer en hel del mellan dam- och herrspelare. Bland annat framförde hon differensen mellan ersättningen mellan män och kvinnor.

- Om jag stod här i dag som man, med den karriär jag haft, skulle jag aldrig mer behöva oroa mig ekonomiskt. Inte mina barn heller. Vi spelar för att vi älskar sporten, vi spelar för livet. Därför vill jag säga till er tjejer: Sluta aldrig att spela fotboll. Sluta aldrig att kämpa för jämställdhet. Och känn ingen tacksamhetsskuld, för vi är värda så mycket mer, sa hon och fortsatte:

- Alla ni pojkar, killar och framför allt män. Det är dags att komma in i matchen nu, för jämställdhet är något som gynnar oss alla. Men det är något som vi måste göra tillsammans. Helt ärligt, we have no more fucks to give. Tack!

Det var en bidragande orsak till att en konflikt blossade upp mellan herrlandslaget och SvFF:s generalsekreterare Håkan Sjöstrand. Andreas Granqvist berättade tidigare i veckan att han var trött på diskussion och att man gått ned i ersättning för att öka jämställdheten mellan damerna och herrarna.

Det menade Sjöstrand inte hängde ihop och pengarna fördelats på olika håll i verksamheten.

Turerna har varit många och bland annat hölls två krismöten mellan fotbollsförbundet och herrlandslaget. Till slut kröp Sjöstrand till korset och backade från sitt uttalande.

Nu ger förbundskaptenen Janne Andersson sin syn på konflikten och det som var en bidragande orsak till den - Nilla Fischers tal. Förbundskaptenen håller med om mycket i vad Fischer sa, men inte allt.

- Jag ställer mig bakom stora delar av de hon säger om jämställdhet och att damerna ska få möjlighet att utveckla sig på allra bästa sätt. Sedan är det något litet frågetecken jag har om ekonomiskt oberoende och annat. Det är jag lite tveksam till om man måste bli ekonomiskt oberoende. Men jämställdhetsfrågan tycker jag är solklar, säger han till TV4.

Andersson tycker dock inte att konflikten stört uppladdning inför Uefa Nations League-mötet med Turkiet.

- Vi har haft en väldigt bra vecka, med väldigt bra fokus på planen. Det är det absolut vikigaste. Självklart har det varit lite brus vid sidan, när vi inte tränat, men det är inget som stört på något sätt, säger Andersson.

Han tycker också det är skönt att slippa att vara en del i förhandlingarna om avtalen.

- Jag står där jag är. I och med att jag inte har med förhandlingarna att göra så vet ju inte jag vad som är sagt. Jag vet inte vilken anda eller ingång de hade i förhandlingarna. Jag kan inte ha någon uppfattning om det. Under min tid som manager i Norrköping höll jag i förhandlingar men här har jag inget ansvar för förhandlingar eller budget, och det är jag väldigt nöjd med.

Se hela intervjun med Janne Andersson i spelaren ovan.