TV: Assisterande förbundskaptenen: "Chanserna för Elanga till januariturnén mindre nu"

I veckan tog Janne Andersson och hans tränarstab ut den 24-mannatruppen som ska följa med det svenska landslaget till januariturnén i Algarve, Portugal. En av spelarna som inte var med, som många ansågs saknades, var U21-landslagets stjärna Anthony Elanga. Det för att det fortfarande inte stod klart om Manchester United släpper honom för att delta.

- Vi har ställt frågan till Manchester United, men som ni vet har det varit lite rörigt där ett tag. De har återkommit med att de inte kan ge besked än, sa förbundskaptenen Janne Andersson vid uttagningen.

När Anderssons assisterande förbundskapten Peter Wettergren gästade C Mores Fotbollssöndag Europa under söndagen hade chanserna reducerats för att Elanga skulle följa med, trodde Wettergren. Anledningen? Elanga blev inbytt för Manchester Uniteds A-lag under första matchen med nye tränaren Ralf Rangnick tidigare under söndagen.

- Chanserna kanske har minskat nu eftersom han var med i Uniteds trupp idag. Jag har svårt att se att de vill släppa honom till en januariturné då. Men vi får hoppas, och om det är så då tar vi gärna med honom, säger Wettergren.