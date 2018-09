TV: Claesson kan spela anfallare mot Turkiet: ”Van vid att hoppa runt”

I sommarens VM i Ryssland gjorde Viktor Claesson succé som yttermittfältare. Bland annat fixade han den straff som gav 1-0 mot Sydkorea och Krasnodar-spelaren var inblandad i det mesta som Blågult skapade i offensiv väg.

När Janne Andersson tog ut truppen till den pågående landslagssamlingen var Claesson däremot uppsatt som anfallare. På vilken position han spelar på måndag återstår att se och för Claesson själv är speltiden det viktigaste.

- Det spelar inte så stor roll. Jag har alltid fått massa frågor kring var jag vill spela, men jag har spelat på så många olika positioner under min karriär. Jag är ganska van vid att hoppa runt, säger han till TV4.

Var spelar du på måndag?

- Det återstår att se. Vi har inte fått något lag ännu, men jag kommer vara redo om jag får chansen.

Efter Sveriges VM-succé har Ola Toivonen slutat i landslaget, men alla andra valde att fortsätta sina landslagskarriärer. Claesson menar att det är skönt att komma till ett lag där det mesta är sig likt.

- Det är lätt att spela bra i ett väl fungerande lag. Det tycker jag vi var innan VM och även under mästerskapet. Att spela i Sverige nu är lite som att spela i ett självspelande piano. Det är bara att gå in och njuta.

En trygghet?´

- Verkligen. Det är en trygg spelidé och alla vet vad man ska göra i alla situationer. Det fungerar bra.

Du ser måndagens möte mellan Sverige och Turkiet i TV4, C More och på kan streama matchen via cmore.se.