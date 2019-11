TV: Här börjar Janne rita på presskonferensen: "Som regel är det mer lyckat om de gör som man säger"

Under tisdagens presskonferens med Janne Andersson och Peter Wettergren pratade förbundskaptenerna om svårigheterna med att nå ut med instruktioner till spelarna under match. Ledarduon använder främst avbrott under matcherna för att kommunicera. Reuters ställde då en fråga om någon spelare någon gång helt missförstått instruktioner som givits. Frågan fick Janne Andersson att gå igång och börja rita.

- Kurt Olsson!, utbrast Peter Wettergren.

Andersson berättade då om en situation från Halmstad-tiden där en spelare missförstått honom, men med ett lyckat slutresultat.

- Ibland är det ju bra om det inte blir som man tänkt. Men som regel är det mer lyckat om de gör som man säger.

- Det är något man måste lära sig, att vara väldigt tydlig. Det är väldigt enkelt att bli otydlig.