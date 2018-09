TV: Lustigs glädjebesked - tränade för fullt: "Känns väldigt positivt"

Mikael Lustig har brottats med en vadskada under Blågults landslagssamling. På måndag går Sverige in i Nations League när man tar emot Turkiet på hemmaplan och högerbackens medverkan i matchen har tidigare varit osäker.

Under lördagen kommer Lustig dock med positiva besked.

- Jag tränade hela träningen idag, så får vi se hur det känns senare idag. Men det kändes väldigt positivt, säger han till TV4.

Tidigare i veckan undersöktes Lustig av läkare.

- De kunde inte hitta något, men det kan vara en liten, liten bristning som inte syns. Så länge det inte stelnar upp och så länge det känns lika bra som det gjorde idag kommer jag träna imorgon också.

Och då kommer du spela på måndag?

- Ja det hoppas jag.

