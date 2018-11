TV: Olsen om konkurrensen till Guldbollen: "Hoppas verkligen att det blir jag"

På måndag ska Guldbollen delas ut till Sveriges bäste spelare på herrsidan under 2018. En av kandidaterna som nämns är Robin Olsen. Landslagsmålvakten hade ett mycket fint VM och under sommaren skrev han på för den italienska storklubben Roma. Där har Olsen gått in som ordinarie och fått mycket fina vitsord.

- Det var inte många som hade trott det. Det har gått väldigt bra, jag har kommit in i det bra här nere i Roma och fått spela alla tävlingsmatcher och kan förhoppningsvis gå vidare i Champions League, säger Olsen.

28-åringen tror att det blir en hård konkurrens om priset.

- Det är många som har haft en väldigt bra säsong, och det är klart att det blir tajt. Men jag hoppas verkligen att det blir jag, säger han.

Att vinna Guldbollen skulle betyda väldigt mycket för Olsen.

- Det betyder mycket. Det är ett slags kvitto på att du har gjort något bra. Det är klart att det betyder otroligt mycket att vinna de individuella priserna.