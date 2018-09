TV: Så fungerar nya Uefa Nations League - alla förutsättningar

Nations League kommer att spelas varannan höst och slutspelet i turneringen kommer att äga rum under våren/sommaren därefter. De 55 landslagen kopplade till Uefa har delats in i fyra divisioner (A till D) baserat på hur de är rankade och varje division består av fyra grupper. I A-divisionen har de högst rankade landslagen tagit plats och de fyra gruppvinnarna i den divisionen gör i juni 2019 upp i ett slutspel bestående av semifinaler, bronsmatch och final. Sverige kommer att spela i B-divisionen och ställs i sin grupp mot Ryssland och Turkiet.

A-divisionen innehåller tolv lag, B-divisionen tolv lag, C-divisionen 15 lag och D-divisionen 16-lag. I A- och B-divisionen är det trelagsgrupper. I C-divisionen, förutom en grupp, och D-divisionen är det fyralagsgrupper.

Gruppvinnarna i A-divisionen går alltså vidare till slutspelet i juni, medan grupptreorna i A-divisionen degraderas till B-divisionen. Gruppvinnarna i B-divisionen avancerar till A-divisionen, medan grupptreorna i B-divisionen degraderas till C-divisionen.

Lagen kommer att möta sina gruppmotståndare två gånger. För Sverige väntar alltså fyra matcher under hösten 2018.

I och med Uefa Nations Leagues intåg kommer bara 20 av 24 platser till EM 2020 delas ut via det vanliga EM-kvalet. Fyra landslag kommer att ta en EM-plats via Nations League. Efter att höstens Nations League-matcher är färdigspelade kommer Uefa-landslagen delas in i tio olika kvalgrupper (fem grupper med fem lag och fem grupper med sex lag) där gruppettorna och grupptvåorna går direkt till EM. EM-kvalet kommer att avgöras via matcher i mars, juni, september, oktober och november.

När EM-kvalet är slut kommer de fyra bästa lagen i varje Nations League-division som INTE kvalat in till EM via det vanliga kvalet att ställas i en playoff-runda i mars 2020. Ett lag i varje division kommer att få en EM-plats, det lag som vinner både semifinalen och finalen av play off-rundan. Det play off-lag som presterat bäst i varje division ställs mot det fjärde bäst presterande laget i samma division i semifinalen.

Om Sverige vinner sin Nations League-grupp, och sedan misslyckas att ta en EM-plats via det "vanliga" kvalet får man alltså en extra chans att nå turneringen i mars 2020.