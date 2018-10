TV: Schough bröt måltorka i Blågult - Sverige besegrade Norge

Sverige slog tidigare i höst Danmark med 1-0 i Viborg och blev därmed kvalificerat för spel i VM i Frankrike nästa år. I kväll inledde Peter Gerhardsson och hans landslag uppladdningen inför det med möte med Norge på Olympia i Helsingborg.

Damlandslaget inledde matchen något svajigt, men fick i den tolfte minuten en drömstart på matchen. Anfallaren Olivia Schough avslutade en spelvändning genom att springa sig fri framför mål och var klinisk till 1-0. Det var hennes första mål i landslaget sedan 7-0-segern mot Iran 2016.

Sverige fortsatte därefter att trycka på framåt för ytterligare ett mål och fick i den 31:e minuten utdelning igen. Magdalena Eriksson tog sig fram längs vänsterkanten och satte in bollen framför mål. Norge hade svårt att få undan bollen och fumlade i slutändan in bollen i mål till utökad ledning för Blågult till 2-0.

- Det är lite upp och ner. Vi började väldigt dåligt med många klumpiga bolltapp, vilket gjorde att det blev ganska farligt. Därefter kom vi in i matchen och kontrollerade den ganska bra. Vi fick 1-0 på det sättet och sedan 2-0, samtidigt som vi sedan tappade lite till, så lite upp och ner, sa Schough till C More i halvtid.

Andra halvlek var inte lika händelserik. Norge skapade med fem minuter kvar av full tid lite spänning med ett reduceringsmål efter en snabb spelvändning, men mer än så blev det inte den här kvällen. Sverige höll undan och vann träningsmötet med 2-1.

- Det var en bättre första halvlek än andra halvlek. Vi blev slarviga och tappade lite i tålamod. Vi utnyttjade heller inte med bollar in bakom deras backlinje, när de stod så fruktansvärt högt upp. Vi tog lite långsamma beslut, men vi vann matchen och jag tycker att det stundvis var riktigt bra anfallsspel i första halvlek, säger Sveriges lagkapten Caroline Seger till C More.

Sverige ställs härnäst den 9 oktober mot Italien på Stadio Giovanni Zini.

Startelvor:

Sverige: Lindahl - Glas, Fischer, Sembrant, Eriksson - Karlernäs, Anvegård, Seger -Jakobsson, Larsson, Schough.

Norge: Hjelmseth, Moe Wold, Bjørdal Leine, Thorisdottir, Minde, Graham Hansen, Leonhardsen Maanum, Syrstad Engen, Reiten, Karlseng Utland, Lehn Herlovsen.