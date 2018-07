TV: Svenska glädjebeskedet: Andreas Granqvist har blivit pappa: "Allting har gått bra"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

När Andreas Granqvist ska bli pappa har varit en följetång under VM.

Och under natten mellan torsdag och fredag föddes han och Sofie Granqvists andra barn, en flicka.

- Allting har gått bra och min fru är frisk, det känns jättebra, säger den svenske lagkaptenen på en presskonferens under fredagen.