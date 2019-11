Två halländska talanger får visa upp sig för Villarreal: "Var jätteduktiga"

Förra veckan välkomnade Villarreal Halland ungdomar och barn till ett introduktions-läger under höstlovet i Halmstad. Tanken bakom träningen var att skapa en bild hos Halmstadborna av vilken typ av träning den nya fotbollsföreningen skulle erbjuda. Men också att ge ungdomar möjlighet att åka och spela med huvudklubbens akademilag i Spanien. Redan på måndagen efter lägret tillkännagav klubben att de hade hittat två unga killar på lägret som skulle få chans att åka ner till Spanien och spela med storklubben i slutet av november, berättar Villarreal Hallands huvudtränaren José Acevedo för Fotbollskanalen.

De två spelare som får möjligheten är Malte Persson, 13, vars ungdomsklubb är Snöstorp/Nyhem FF och Avdi Doganis, 17, vars ungdomsklubb är Falkenbergs FF. Tränaren själv säger att han valde dem för att de visade stark karaktär under lägret.



- Några tyckte att det var lite svårt (träningen red. anm) och då tittade vi efter de som sammanförde laget och bildade ett lag. Det var jättekul att just dessa två killarna gjorde det, det var väldigt svårt att välja, denna gången kunde vi inte välja många killar utan det var just dessa två som var mycket mer tuffare än vi hade förväntat oss. De var jätteduktiga på träningen, engagerade, lyssnade, hjälpte till och uppmuntrade sina kompisar. Det var mycket de vi tittade efter och denna gången kunde det bara vara två så det var jättesvårt, säger José Acevedo.

Killarna kommer att resa ner till Spanien för att spela med samarbetsklubbens akademilag under en vecka de åker i slutet av månaden och Malte Persson sa nyligen till Hallands Nyheter att han verkligen ser fram emot resan.

- Jag kunde inte tro det. Det var fantastiskt, helt underbart, säger en glad Malte Persson som till vardags spelar i Snöstorp/Nyhem, sa 13-åringen till Hallands Nyheter.

Hur ser samarbetet ut i praktiken mellan Villarreal och Villarreal Halland?

- Villarreal Halland är huvudsakligen en fotbollsförening, enda anledningen till att Villarreal kommer hit är för att ge oss deras filosofi och deras metodik på träningarna för att utbilda tjejerna och killarna så att de har möjlighet att bli professionella fotbollsspelare. Deras huvudmål är att utbilda tränare och spelare. Framför allt att utbilda tränare här i Sverige så vi kan jobba med samma metodik som de gör i Spanien, berättar Acevedo för Fotbollskanalen.

Är det en aktiv rekrytering från Halmstad till storklubben?

- Njaa.. Villarreal kommer ju inte hit varje månad eller varje vecka. Utan när vi har en spelare som vi tycker är intressant så kontaktar vi Villarreal och då skickar de hit sina scouter och specifika tränare och tittar på spelarna. Men det är inte vi tränare som bestämmer vilka spelare som blir proffs det är spelarna själva.

Föreningens plan är att starta träningar genom tre olika ben, en grupp för barn mellan 6-9 år som kommer vara en mer leksam verksamhet som de kallar fotbollsskola, följt av ett akademilag som består av åldrarna 10-16 år och ett juniorlag som sedan kan vara med och bilda ett A och B-lag.



- Vi väntar nu på Hallands fotbollsförbund och SvFF för att få föreningsnummer. Just nu har vi öppnat ansökan om medlemskap på hemsidan. Det är väldigt många som ringer och undrar om de kommer med. Beroende på grupper och hur många som faktiskt kommer med så kan vi börja träna redan nästa vecka, säger Acevedo.