U21:s stora styrka mot Belgien – stark defensiv: ”Kännetecknar väl lite ett svenskt landslag”

Det har läckt i några matcher mot slutet, men under Janne Anderssons ledning har A-landslaget skärpt till defensiven. Under de första 27 landskamperna släppte de endast in 18 mål, trots ett EM-slutspel och kval mot länder som Frankrike, Nederländerna, och Italien.

Det är en trend som även U21-landslaget har hängt på, och till och med förbättrat. Under 2018 har de spelat fem landskamper och bara släppt in ett mål. Under hela kvalet är det blott två landslag – Rumänien och England – som har släppt in färre mål, bägge lagen med ett mål färre än Sveriges fem insläppta.

- Det är en av våra styrkor vi har i laget, att vi är bra i försvarsspelet och är beredda att göra jobbet tillsammans, säger förbundskaptenen Roland Nilsson till Fotbollskanalen.

Finns det likheter med hur ni spelar taktiskt, jämfört med A-landslaget?

- Ja, det är klart vi har en ungefärligt (spelsätt) som A-landslaget, fast det skiljer på vissa bitar. Det är klart vi har kontakt med Janne (Andersson) och Peter (Wettergren) där uppe, och de diskuterar ner hur vi gör och så vidare. Vi har en nära samsyn i hur vi vill spela fotboll.

- Sedan måste vi tänka på spelarna vi har här och vad vi kan göra allra bäst med. Vi ska försöka utbilda spelarna att kunna ta nästa kliv, men samtidigt har vi ett resultat på oss att vi vill ta oss till EM-slutspelet.

Kontinuiteten har funnits där i de defensiva positionerna under kvalet. Franz Brorsson byttes ut i 87:e minuten mot Turkiet borta och Filip Dagerstål gick av sent med en skada mot Turkiet hemma. I övrigt har samma backlinje spelat varenda minut i kvalet: Brorsson och Dagerstål som mittbackar, Linus Wahlqvist som högerback, och Joel Andersson som vänsterback.

Dessutom har Isak Ssewankambo spelat varje minut, utom sista 25 mot Turkiet hemma, som en mer defensiv central mittfältare. Spelare som Dagerstål, Wahlqvist, och Ssewankambo var dessutom med redan i förra EM-kvalet.

- Vi har fått ihop det väldigt bra, säger Dagerstål.

- Det är inte bara målvakt och vi mittbackar, utan forwards sätter ett bra jobb defensivt. Innermittfältare, yttermittfältare... Alla vet vad de ska göra. Det kännetecknar väl lite ett svenskt landslag genom åren: att ha ett starkt försvarsspel där ingen faller ur ramen. Alla vet vad vi ska göra så det blir väldigt tydligt.

Du har spelat i många U-landslag. Har det varit ungefär samma spelstil rakt igenom?

- Det har varit ganska likt genom alla landslag, egentligen. 4-4-2 har det ofta varit. I U21 har vi lite uppställning offensivt, men det är ganska likt genom de flesta landslagen.

Ni möter nu Belgien i den avgörande matchen, hur känns det?

- Det kommer att vara en av de största matcherna vi har spelat än så länge. Det är bara positiva känslor efter bortamatchen, där vi var mycket bättre än dem. Vi vet absolut att vi kan slå dem.

De fem insläppta målen under Roland Nilssons ledning var en 1-4-reducering av Cypern i minut 93, ett väldigt vackert långskott av Belgien, ett insläppt mot Turkiet senast, och två insläppta efter en slapp start mot Ungern.