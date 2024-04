Kaizer Chiefs i sorg - Luke Fleurs död

Kaizer Chiefs meddelar under torsdagsmorgonen att den sydafrikanske spelaren Luke Fleurs har avlidit. Mittbacken blev 24 år gammal.

"Det är med stor sorg som vi tillkännager att Kaizer Chiefs spelare, Luke Fleurs, tragiskt miste livet i natt under en kapningsincident i Johannesburg. Våra tankar och böner går till hans familj och vänner i denna svåra tid. SAPS hanterar ärendet och ytterligare detaljer kommer att meddelas i sinom tid. Må hans kära själ vila i frid", skriver den sydafrikanska storklubben på X.

Enligt BBC ska Fleurs ha skjutits ihjäl vid en bensinstation.

Fleurs representerade Sydafrikas landslag i OS 2021. Han spelade även med SuperSport United och Ubuntu i Sydafrika.

It is with a great deal of sadness that we announce that Kaizer Chiefs player, Luke Fleurs tragically lost his life last night during a hijacking incident in Johannesburg.



Our thoughts and prayers are with his family and friends at this difficult time.



The SAPS are handling… pic.twitter.com/4CTCiH1I41