Sydafrikas landslag "Bafana Bafana" bekräftade under söndagen att landslagsbacken Motjeka Madisha dött till följd av en bilolycka. Madisha, som tillhörde sydafrikanska laget Mamelodi Sundowns, blev 25 år gammal.

"Vi är chockade och förkrossade", skriver landslaget på Twitter.

Madisha gjorde 13 A-landskamper mellan 2015 och 2020. Han vann bland annat den sydafrikanska ligan tre gånger med Mamelodi Sundowns.

It is with great sadness that we learnt of the passing on of @BafanaBafana and Mamelodi Sundowns defender, Motjeka Madisha.