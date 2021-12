Klart: Fortsätter utomlands - flyttar till Thailand

Mahmoud Eid, 28, representerade Kalmar FF i allsvenskan så sent som säsongen 2019. Senaste åren har 28-åringen spelat för Persebaya Surabaya (Indonesien) och Al-Mesaimeer (Qatar).

Nu fortsätter fotbollsäventyret utomlands för Mahmoud Eid. Den tidigare KFF-spelaren är nämligen klar för Nongbua Pitchaya, som spelar i högstaligan i Thailand.

"Glad och spänd över att påbörja min nya resa i Thailand", skriver Eid på sitt Twitter-konto.

Mahmoud Eid har även spelat superettan-fotboll med Åtvidabergs FF och Gais.

Nyligen blev det klart att Jesper Nyholm också flyttar till Thailand nästa säsong. Den tidigare Djurgården-spelaren har nämligen skrivit på för Muangthong United.

Happy and excited to begin this new journey in Thailand🙏🏽✨🇹🇭 pic.twitter.com/H0u2an0aq3